【PS Store:Spring Sale】開催期間:4月24日まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは4月10日、PlayStation Storeにて開催している「Spring Sale(スプリングセール)」のラインナップを更新した。実施期間は4月24日まで。

本セールは、プレイステーション 5/プレイステーション 4用のタイトルやDLCを最大80%オフで販売。本日4月10日に一部タイトルのセールを終了し、第2弾のセールが開始となった。対象タイトルには「ホグワーツ・レガシー: デジタルデラックスエディション」や「グランド・セフト・オートV」、「The Last of Us Part I デジタルデラックスエディション」などがラインナップされている。

PS Store「Spring Sale」対象タイトル(一部)

ホグワーツ・レガシー: デジタルデラックスエディション

価格:10,978円→5,489円(50%オフ)

□PS Store「ホグワーツ・レガシー: デジタルデラックスエディション」のページ

グランド・セフト・オートV

価格:7,700円→2,541円(67%オフ)

□PS Store「グランド・セフト・オートV」のページ

The Last of Us Part I デジタルデラックスエディション

価格:9,790円→6,461円(34%オフ)

□PS Store「The Last of Us Part I デジタルデラックスエディション」のページ

EA SPORTS FC 24 Ultimate Edition

価格:13,000円→5,200円(60%オフ)

□PS Store「EA SPORTS FC 24 Ultimate Edition」のページ