アップル純正のワイヤレス充電マットAirPowerは、公式イベントで予告されながら、結局は発売中止となりました。iPhoneとApple Watch、AirPodsをどこに置いても同時に充電できるはずの製品でしたが、最近、アップル試作品のコレクターが実物を入手し、Apple Watchを充電する様子を紹介しました。

過去にいろんなアップル製品の試作品を紹介してきたApple Demo氏は、XでApple Watch Series 4をAirPowerで充電する動画を公開しています。

Prototype Apple AirPower with 16 coils (PROTO1) charging a Prototype Apple Watch Series 4 (DVT). It’s amazing that Apple Watch charging works, given wireless chargers today generally can’t charge Apple Watches. However, the Apple Watch on AirPower gets quite warm. #appleinternal pic.twitter.com/GfywG3KZS9

