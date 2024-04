10日、アイドルグループ「嵐」がメンバー5人の連名で、新会社の設立を発表しました。

【写真を見る】【嵐】会社を設立「これまで以上に主体的に」STARTO社公式サイトで発表

旧ジャニーズ事務所に所属していたタレントのマネジメントや制作を担うために設立されたSTARTO ENTERTAINMENT の公式サイトに「嵐からのお知らせ」という題名で発表されています。

文章の核には「これまで以上に主体的に」という言葉が繰り返され、思考と姿勢を新たに挑戦していく気概を見せています。









▽▽▽▽ 発表全文 ▽▽▽▽

嵐からのお知らせ

この度、我々嵐は5人で会社の設立を致しましたこと、ご報告申し上げます。

1999年にデビューし、この2024年は25周年の年にあたります。メンバーも全員40代を迎えました。

これまで以上に主体性をもち、これまで以上に主体的に判断をし、これまで以上に主体的に行動したい。

そして何よりも、日々応援して下さるファンの皆さまに、より近くに感じてもらいたい。より積極的でありたい。

そんな想いから5人で何度も何度も話し合い、会社を設立致しました。

一方で、我々5人だけで出来ることには限界もあります。

これまで共に歩んできたスタッフの力も時に借りながら、未来を描くための準備を進めていけたらと思います。

今後とも、嵐をどうぞ宜しくお願い致します。

嵐

相葉雅紀

松本潤

二宮和也

大野智

櫻井翔

△△△△ 全文 以上 △△△△

STARTO ENTERTAINMENT 社は、旧ジャニーズ事務所に所属していたタレントやグループのマネジメントや制作を担い、またエージェントとしても機能する芸能事務所として、今年4月に本格的に始動しました。きょう10日には公式サイトをオープンし、今回の嵐の発表はオープンに合わせて掲載されています。



また、今年3月には、STARTO ENTERTAINMENT 社に所属するNEWS、SUPER EIGHT、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz、A.B.C-Z、WEST.、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ!group らが出演し、松本潤さん・大倉忠義さんが演出を担うコンサート「WE ARE! Let’s get the party STARTO!!」のきょう10日・東京での開催(大阪は5月29日・30日)も発表されていました。

【担当:芸能情報ステーション】