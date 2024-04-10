岸田首相、米アーリントン国立墓地で献花
【AFP＝時事】国賓待遇で訪米中の岸田文雄（Fumio Kishida）首相は9日、首都ワシントン郊外にあるバージニア州のアーリントン国立墓地（Arlington National Cemetery）を訪れ、無名戦士の墓に献花した。
式典には、米国のラーム・エマニュエル（Rahm Emanuel）駐日大使も出席した。
岸田氏は10日、ジョー・バイデン（Joe Biden）大統領との首脳会談に臨み、公式夕食会に出席。翌11日には、ノースカロライナ州で現地の日系企業の視察を予定している。
【翻訳編集】AFPBB News
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式典には、米国のラーム・エマニュエル（Rahm Emanuel）駐日大使も出席した。
岸田氏は10日、ジョー・バイデン（Joe Biden）大統領との首脳会談に臨み、公式夕食会に出席。翌11日には、ノースカロライナ州で現地の日系企業の視察を予定している。
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