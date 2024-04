【「不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録」パッケージ版】発売日:1月25日標準価格:6,985円セール価格:5,709円

Amazonは、スパイク・チュンソフトから発売中のNintendo Switch用ダンジョンRPG「不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録」のパッケージ版を特別価格で販売している。セール価格は、標準価格から18%オフの5,709円。

本作は「風来のシレン」シリーズの14年ぶりとなる完全新作タイトル。入るたびにマップの形、入手できる道具、モンスターの配置等が変わるといった“不思議のダンジョン”のゲーム性はそのままに、やりこみ要素もさらに充実している。

【Nintendo Switch『不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録』システム紹介トレーラー】

(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.