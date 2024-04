デーモン閣下とDamian Hamada's Creatures(D.H.C.)による悪夢のカップリングツアー<地球魔界化計画>のBlu-ray&DVDが、令和6年6月6日に発売決定となった<地球魔界化計画>は、デーモン閣下と、聖飢魔II創始者にして魔界の大魔王であるダミアン浜田陛下率いるD.H.C.との悪魔最恐ダブルヘッドラインによるカップリングツアーだ。デーモン閣下のソロツアーは魔暦21(2019)年以来4年振り、D.H.C.は第2期メンバーによる初のライブツアーで、魔暦25(2023)年10月15日(日)Zepp Namba(大阪)を皮切りに、全国5会場5公演が実施された。この映像作品は、最終日の魔暦25(2023)年11月10日(金)Zepp DiverCity Tokyoの模様を収録したものとなる。

デーモン閣下 / Damian Hamada's Creatures『地球魔界化計画』



令和6年6月6日(木)発売Blu-ray:BVXL-126 DVD:BVBL-186価格:6,666円(税込)1.聖詠2.The Beginning of the End3.Babel4.TALK5.悪の華6.Eternal Sinner7.Walküre8.Tempest9魔界美術館10.TALK11.Running like a Tiger12.嵐が丘13,DEMON KAKKA BAND Prologue14.X.Q.Jonah15.陛下の詔16.FOREST OF ROCKS17.NEO18.HALF MOON -月下独酌-19.TALK-1:地球の魔界化を企てる恐ろしき愉快な仲間たち20.JustBeing -ここにいるそこにいる-21.SOLA22.♡823.TALK-2:鶏THROWING検証24.太陽がいっぱい25.New Day Comes26.ENCORE TALK-1:私も嬉しいぜ27.野獣 ※c/w ダミアン浜田陛下、シエル伊舎堂28.ENCORE TALK-2:なにゆえ聖飢魔IIは誕生したのか?〜宴29.AGE OF ZERO!30.千秋楽 -独唱-31.Epilogue〜終演後陰アナウンス【対象店舗/特典内容】■楽天ブックス:オリジナル・アクリルキーホルダー■Amazon.co.jp:ビジュアルシート2枚組■セブンネットショッピング:オリジナル・バンダナ■ディスクユニオン:オリジナル・缶バッジ■デーモン閣下/D.H.C.応援店:ステッカー※特典は数に限りがございますので、無くなり次第終了となります。ご購入前に必ず各CDショップ・オンラインショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください。※上記店舗・オンラインショップ以外での配布はございません。※特典絵柄は追ってご案内いたします。※応援店対象店舗は追ってご案内いたします。※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対称商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。※各オンラインショップに関しまして、カートが上がるまで時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。