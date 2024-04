セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年4月第2週より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『バンビ』 ミス・バニー Lぬいぐるみを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『バンビ』 ミス・バニー Lぬいぐるみ

投入時期:2024年4月第2週より順次

サイズ:全長約20×23×39cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニーのアニメーション作品『バンビ』に登場する「ミス・バニー」

「バンビ」と仲よしのウサギ「とんすけ」のガールフレンドでもある、かわいいウサギの女の子です。

そんな「ミス・バニー」のぬいぐるみが、セガプライズから登場します。

ぱっちりとした瞳に長いまつげが魅力的な「ミス・バニー」

ピンク色に染まったほっぺやお鼻もかわいらしい「ミス・バニー」の魅力が詰まったぬいぐるみです。

同時期に登場予定の「とんすけ」と一緒に飾るのもおすすめの、「ミス・バニー」をデザインしたかわいらしいぬいぐるみ。

セガプライズの『バンビ』 ミス・バニー Lぬいぐるみは、2024年4月第2週より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 長いまつげとピンク色のほっぺがポイント!セガプライズ ディズニー『バンビ』 ミス・バニー Lぬいぐるみ appeared first on Dtimes.