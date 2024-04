ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、夕暮れ空のグラデーションが鮮やかな、ディズニーデザイン「一枚絵のようなUVカット・遮熱・ミラーレースカーテン」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「一枚絵のようなUVカット・遮熱・ミラーレースカーテン」

サイズと価格:【約100×108】7,990円(税込)、【約100×118】8,490円(税込)、【約100×133】8,990円(税込)、【約100×148】9,490円(税込)、【約100×176】9,490円(税込)、【約100×183】9,990円(税込)、【約100×190】10,990円(税込)、【約100×198】10,990円(税込)、【約100×208】11,800円(税込)

品質:ポリエステル100%

アジャスターフック付き

UVカット80%以上

セット内容:カーテン2枚組(両開き)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『リロ・アンド・スティッチ』に登場する「スティッチ」と「リロ」がデザインされたレースカーテン。

夕暮れ空のグラデーションが鮮やかで、窓辺が南国ムードたっぷりに!

ウクレレを弾く「スティッチ」に、フラを踊る「リロ」、左右2枚でひとつのアートが完成します。

サイズ展開が豊富なのも魅力的◎

大きな窓から小さな窓にまで対応しています。

どこに飾っても存在感があって、インテリアのオシャレなアクセントに☆

紫外線の気になる季節にうれしいUVカット機能付き。

お肌だけでなく、おうちの中の家具やフローリングも強い紫外線の日焼けから守ってくれます!

冷暖房効率を高める遮熱効果もプラス。

夏は「遮熱」で涼しく、冬は「保温」で暖かいので1年中快適に過ごせます。

そのほか、ミラー機能も。

日中の外からの視線を遮るミラー機能でプライバシー対策もできます。

お部屋の中が一気にハワイアンな雰囲気に!

夕暮れ空のグラデーションが鮮やかな、ディズニーデザイン「一枚絵のようなUVカット・遮熱・ミラーレースカーテン」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

