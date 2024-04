ファッションにコスメ、インテリアなど豊富なグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は引き出しを開けずに書類を入れられる、「すみっコぐらし」デザインの卓上3段チェストを紹介します☆

ベルメゾン「すみっコぐらし」卓上3段チェスト

価格:8,990円(税込)

サイズ:幅34、奥行27.5、高さ25.5cm

引出内寸 31.5×25.5×6(高さ)cm・2杯、15×25.5×6(高さ)cm・2杯

耐荷重量:天板 5kg

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

※取っ手部のみ取り付け

書類や手紙を収納したり、印鑑やマスクなどを玄関先に置いたりするのに便利な「すみっコぐらし」デザインの卓上3段チェストがベルメゾンから登場。

子ども部屋だけでなく、玄関やリビングにも置きやすい、すっきりとしたデザインです!

上段は小さめの引き出しで、小物類の整理収納におすすめ。

下2段はA4用紙が入るサイズで、書類の整理に便利です。

各引き出し上部には隙間があるので、書類やハガキを開けずにサッと入れられます☆

「たぴおか」たちが落書きをするシーンを描いた引き出しの、ころんと丸い取っ手部分がかわいいアクセントになっています!

書類や小物をすっきり整理・収納できる、「すみっコぐらし」デザインの収納雑貨。

「すみっコぐらし」デザインの卓上3段チェストは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です!

