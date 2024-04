モータースポーツというグローバルなプラットフォームを活用することで世界中の新進気鋭なクリエイターを支援し、彼らの作品を紹介する機会を提供するプロジェクト「Driven by Change」。2021年にBATの旗艦ベイプブランド「Vuse(ビューズ)」と「マクラーレン・フォーミュラ1チーム」が共同で立ち上げたもので、4年目となる今年は、日本人アーティストの起用だけでなく、新進気鋭なアーティストのクリエイティブな試みを追うクリエイティブ・コンテンツ・シリーズ「クリエイター・シリーズ」を展開するなど、才能あるアーティストたちのクリエイティブな探求を加速させている。

【画像】MILTZにより独創的なタッチが加えられたマクラーレン・フォーミュラ1チームの2024年マシン「MCL38」(写真12点)F1日本グランプリ直前の4月3日には、「Driven by Change」の日本初上陸を記念したローンチイベントを開催。同イベントにて、日本人アーティストMILTZ(ミルツ)が手掛けた、マクラーレン2024年型F1マシン「MCL38」の2024 F1日本グランプリ専用カラーリングもお披露目された。MILTZのカラーリングは、F1マシンのスピード感を表現したもので、江戸文字をモチーフにした龍のデザインが雲を駆け抜けるように描かれているのが特徴だ。雲は、マシンの疾走とタイヤとコースの摩擦を表し、ドライバー名とゼッケン番号にも独創的なタッチが加えられている。MILTZは、このデザインについて次のようにコメントした。「今回のカラーリングでは、まずアウトラインを描いてから塗りつぶすというアウトライン・アプローチを採用しました。私の作品は『レタリング』が特徴なのですが、F1マシンには適用できないため、文字に焦点を置くのではなく、より抽象的なパターンにすることでデザインの矛盾を回避しました。また、龍とドライバーには共通点を感じました。龍はスピードを競うドライバーを象徴し、雲は、F1マシンがアスファルトの上で空気を押し出す様子をイメージしてデザインしました」また、BATジャパンのマリエル・マクラム氏は、Driven by Changeの日本上陸について「Driven by Changeの日本デビューにより、新進気鋭の日本のアーティスト、そして日本の文化や現代アートを世界に紹介できる機会を得られたことを誇りに思います。また、日本で昨年ローンチしたVuseも、ここ日本において同じ新興の存在として、アーティストとともに成長していきたいと考えています」と語っている。現在、マクラーレン・フォーミュラ1チームではランド・ノリス選手、オスカー・ピアストリ選手の2名の若手気鋭ドライバーが活躍中。新進気鋭のアーティストがカラーリングを手掛けたマシンを駆り、2024年の日本グランプリでは2名とも入賞しポイントを獲得している。今シーズンのさらなる活躍に期待したい。Images: Vuse x McLaren Formula 1 Team「Driven by Change」