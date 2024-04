4月12日(金)からのハッピーセットは「サンリオキャラクターズ」と「トミカ」です。ハッピーセット「トミカ」はこちら。ハッピーセット®「サンリオキャラクターズ」は、人気のおもちゃが全9種類!毎年行われる、サンリオのキャラクターの人気投票「サンリオキャラクター大賞」。今回のハッピーセットは、2023年のキャラクター大賞で上位入賞を決めたキャラクターたちとコラボしたおもちゃが揃います。第1弾ではお料理グッズ、第2弾ではお出かけグッズが登場。サンリオ好きにはたまらない、魅力たっぷりのラインナップをお見逃しなく!

【シナモロール 星のかたちのライス押し型】

【ポムポムプリン ふた付きジューサーカップ】

【ハローキティ ミニトング&コンテナセット】

【ぐでたま エッグマッシャー】

【クロミ おめかしコーム】

【リトルツインスターズ コンパクトミラー】

【マイメロディ カードホルダー】

【ポチャッコ おしぼりケース】

第1弾:4月13日(土)・14日(日)

第2弾:4月27日(土)・28日(日)・29日(月・祝)

第1弾:4月12日(金)〜4月25日(木)キャラクター大賞4連覇を果たした「シナモロール」がキッチングッズになって登場です。ケースにご飯をつめて上から押すと、星形のご飯が完成。型抜きをしたご飯をお皿に乗せたら、かわいらしいお子様プレートができそうです。3年連続2位を獲得したポムポムプリンのジューサーカップです。ポムポムプリンの蓋と絞り器、カップがセットになっています。レモンやオレンジなどのフルーツを絞って、自分好みのジュースを作ってみては?全世代に不動の人気を誇るハローキティ。2023年も5位に入賞しました。今回はハローキティのケースとトングがセットになったキッチングッズです。トングはケースに収納もできます。ゆで卵など、やわらかいものを潰すことのできるマッシャーです。潰したゆで卵でサンドイッチやサラダを作ってみては? ぐでたまのフィギュアは取り外して飾ることもできます。第2弾:4月26日(金)〜5月9日(木)キャラクター大賞で3位に入賞したクロミがデザインされたヘアコームです。立てて飾ることができるケースもついていますよ。ハローキティと同様、長年人気のリトルツインスターズがデザインされたコンパクトミラー。ケースを左右にスライドさせると鏡が出てきます。キャラクター大賞6位のマイメロディがついたカードホルダーです。付属のカードだけでなく、手持ちのカードも入れることができます。フックがついているので、カバンやリュックにつけても可愛いですよ!2023年、4位に入ったポチャッコがおしぼりケースになって登場します。遠足やピクニックなど外でのイベントにも活躍しそうです!さらに第2弾では「ひみつのおもちゃ」も登場します。内容は開けるまでのお楽しみ! こちらも期待してくださいね。第3弾:5月10日(金)〜第1弾と第2弾で登場した全9種類のおもちゃのうち、どれかひとつがもらえます。どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。スペシャルな週末プレゼントも2回開催!週末プレゼントとして、ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」を1セット購入するごとにスペシャルなプレゼントがもらえます。4月13日(土)・14日(日)の2日間は「サンリオキャラクターズ シール」がもらえます! ノートや雑貨に貼って楽しんでみては?4月27日(土)・28日(日)・29日(月・祝)の3日間は「サンリオキャラクターズ ポストカード」がもらえます。かわいさ満点のサンリオのキャラクターが描かれたオリジナルポストカードです。サンリオキャラクターのなかでも人気者ばかりが勢ぞろいする今回のハッピーセット。コンプリートを目指しても楽しそうですよ。もう一つのハッピーセット®「トミカ」は毎回人気のおもちゃが勢ぞろいします。そちらもぜひチェックしてくださいね。※画像はイメージです。※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。※24時間営業店舗では土曜日午前5:00からの配布となります。【ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」】■販売期間:2024年4月12日(金)〜約5週間(予定)■種類:「サンリオキャラクターズ」のおもちゃ8種+ひみつのおもちゃ1種の全9種類※おもちゃは数に限りがあります。なくなり次第終了です。※どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L643839 S/D·G文・すずらん 編集・千永美