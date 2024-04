『SMILE−UP.』(旧ジャニーズ事務所)の流れをくんだ新会社『STARTO ENTERTAINMENT』の公式サイトがきょう10日0時に開設された。同サイトでは所属タレント一覧も公開されており、すでに独立した堂本剛を含むKinKi Kidsや、きょう朝に会社設立を発表した嵐も掲載されている。昨年10月、ジャニーズ事務所は故・ジャニー喜多川氏の性加害問題を受けて『SMILE−UP.』に社名変更。同社は被害者補償が終わり次第、廃業する。またマネジメント業務は新会社『STARTO ENTERTAINMENT』が担い、福田淳氏が社長、井ノ原快彦が取締役COO(最高執行責任者)に就任。所属タレントはエージェント契約およびマネジメント契約を選択できることを発表していた。

前日9日に、これまでアーティスト情報を掲載していた「FAMILY CLUB Official Site」の閉鎖、新サイトへの移行が発表されていた。公式サイトは前サイトの内容をほぼ引き継いでおり、KinKi Kidsのアーティスト写真は手書きのイラストを使用。そのほか『SMILE−UP.』に所属していた、以前と変わらない面々が顔をそろえている。昨年10月、ジャニーズ事務所は故・ジャニー喜多川氏の性加害問題を受けてSMILE−UP.に社名変更。同社は被害者補償が終わり次第、廃業する。またマネジメント業務は新会社『STARTO ENTERTAINMENT』が担い、井ノ原快彦が取締役COO(最高執行責任者)と福田淳氏が社長が就任。所属タレントはエージェント契約かマネジメント契約を選択できることを発表していた。そしてきょう10日には東京ドームで、14組75人のタレント(timeleszの佐藤勝利は映像出演)が参加する大型イベント『WE ARE! Let’s get the party STARTO!!』を開催する(6月には京セラドーム大阪でも開催)。松本潤(嵐)と大倉忠義(SUPER EIGHT)が演出を務める。さらに同イベントの参加アーティストによるプロジェクト『STARTO for you』によるチャリティーシングルCD「WE ARE」が6月12日にリリース。今作はチャリティーソングとなっており、作品の収益は令和6年能登半島地震の被災者に全額寄付される。KinKi Kidsの堂本光一は9日に参加したの会見でミュージカル『Endless SHOCK』で「今、ここで話せることっていうのはまだないんですけど、もちろん自分としては、ファンの皆さんに安心して心からエンタメを楽しんでいただける形というか、そういったものを届けられるように、安心して応援していただける環境を今まさに整えているところです」と説明。一方、10月に独立した二宮和也を含む嵐は今朝、同公式サイト上で会社設立を発表していた。今後も、各アーティストの動向に注目が集まりそうだ。■参加アーティスト(14組75人)NEWS、SUPER EIGHT、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz、A.B.C-Z、WEST.、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! group