１０日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・国内企業物価指数

１３：３０ 日・２月の特定サービス産業動態統計

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：３０ 米・消費者物価指数

２１：４５ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が討議に参加

２３：００ 米・卸売在庫

２３：００ 米・卸売売上高

※米・１０年物国債入札

※日米首脳会談

※韓国総選挙の投開票

※韓国，シンガポール，インドネシア，フィリピン，マレーシア，トルコ市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：コシダカＨＤ<2157>，ソーバル<2186>，ライク<2462>，イオン九州<2653>，カネ美食品<2669>，ＡＢＣマート<2670>，ジーフット<2686>，ワッツ<2735>，トレファク<3093>，セブン＆アイ<3382>，コメダ<3543>，アレンザＨＤ<3546>，ケイブ<3760>，イオンファン<4343>，ボードルア<4413>，ｎｏｔｅ<5243>，マルゼン<5982>，ベル２４ＨＤ<6183>，エヌピーシー<6255>，サンデー<7450>，イオン北海<7512>，コーナン<7516>，サイゼリヤ<7581>，ライフコーポ<8194>，ＭＶ東海<8198>，近鉄百<8244>，毎コムネット<8908>，プログリット<9560>，吉野家ＨＤ<9861>，ミニストップ<9946>ほか



出所：MINKABU PRESS