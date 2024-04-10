・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝８５．２３ドル（－１．２０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２３６２．４ドル（＋１１．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２７８９．１セント（＋１７．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５５７．７５セント（－８．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４３１．２５セント（－４．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１７４．５０セント（－７．００セント）
・ＣＲＢ指数
　２９６．７３（－０．７５）

出所：MINKABU PRESS