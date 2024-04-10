９日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８５．２３ドル（－１．２０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３６２．４ドル（＋１１．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７８９．１セント（＋１７．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５７．７５セント（－８．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３１．２５セント（－４．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７４．５０セント（－７．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９６．７３（－０．７５）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８５．２３ドル（－１．２０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３６２．４ドル（＋１１．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７８９．１セント（＋１７．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５７．７５セント（－８．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３１．２５セント（－４．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７４．５０セント（－７．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９６．７３（－０．７５）
出所：MINKABU PRESS