R・マドリーvsマンチェスター・C 試合記録
【欧州CL準々決勝第1戦】(サンティアゴ・ベルナベウ)
R・マドリー 3-3(前半2-1)マンチェスター・C
<得点者>
[R]オウンゴール(12分)、ロドリゴ・ゴエス(14分)、フェデリコ・バルベルデ(79分)
[マ]ベルナルド・シウバ(2分)、フィル・フォーデン(66分)、ヨシュコ・グバルディオール(71分)
<警告>
[R]オーレリアン・チュアメニ(1分)、ダニエル・カルバハル(81分)
[マ]マヌエル・アカンジ(37分)、ベルナルド・シウバ(88分)
観衆:76,680人
└“8強屈指の大一番”レアルvsマンCは逆転に次ぐ逆転で3-3激闘ドロー!! 圧巻のスーパーゴールショー
R・マドリー 3-3(前半2-1)マンチェスター・C
<得点者>
[R]オウンゴール(12分)、ロドリゴ・ゴエス(14分)、フェデリコ・バルベルデ(79分)
[マ]ベルナルド・シウバ(2分)、フィル・フォーデン(66分)、ヨシュコ・グバルディオール(71分)
<警告>
[R]オーレリアン・チュアメニ(1分)、ダニエル・カルバハル(81分)
[マ]マヌエル・アカンジ(37分)、ベルナルド・シウバ(88分)
観衆:76,680人
└“8強屈指の大一番”レアルvsマンCは逆転に次ぐ逆転で3-3激闘ドロー!! 圧巻のスーパーゴールショー