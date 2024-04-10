日経225先物テクニカルポイント（10日夜間取引終了時点）
10日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比100円安の3万9690円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41679.39円 ボリンジャーバンド3σ
40990.13円 ボリンジャーバンド2σ
40300.86円 ボリンジャーバンド1σ
39773.13円 9日日経平均株価現物終値
39770.00円 一目均衡表・転換線
39690.00円 10日夜間取引終値
39611.60円 25日移動平均
39534.00円 5日移動平均
39485.00円 一目均衡表・基準線
38922.34円 ボリンジャーバンド-1σ
38610.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38233.07円 ボリンジャーバンド2σ
37543.81円 ボリンジャーバンド3σ
37372.00円 75日移動平均
36390.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34294.05円 200日移動平均
株探ニュース
41679.39円 ボリンジャーバンド3σ
40990.13円 ボリンジャーバンド2σ
40300.86円 ボリンジャーバンド1σ
39773.13円 9日日経平均株価現物終値
39770.00円 一目均衡表・転換線
39690.00円 10日夜間取引終値
39611.60円 25日移動平均
39534.00円 5日移動平均
39485.00円 一目均衡表・基準線
38922.34円 ボリンジャーバンド-1σ
38610.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38233.07円 ボリンジャーバンド2σ
37543.81円 ボリンジャーバンド3σ
37372.00円 75日移動平均
36390.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34294.05円 200日移動平均
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