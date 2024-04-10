　10日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比100円安の3万9690円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41679.39円　　ボリンジャーバンド3σ
40990.13円　　ボリンジャーバンド2σ
40300.86円　　ボリンジャーバンド1σ
39773.13円　　9日日経平均株価現物終値
39770.00円　　一目均衡表・転換線
39690.00円　　10日夜間取引終値
39611.60円　　25日移動平均
39534.00円　　5日移動平均
39485.00円　　一目均衡表・基準線
38922.34円　　ボリンジャーバンド-1σ
38610.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38233.07円　　ボリンジャーバンド2σ
37543.81円　　ボリンジャーバンド3σ
37372.00円　　75日移動平均
36390.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34294.05円　　200日移動平均


株探ニュース