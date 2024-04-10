¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯º£µ¨½é¤ÎÏ¢ÇÔ 1ÈÖ¡¦º£µÜ¡õ2ÈÖ¡¦¼þÅì¤Ç·×6½ÐÎÝ¤â¡Ä¹âÌÚË»á¡Ö¤¢¤È¤Ï»³Àî¤¬ÂÇ¤Ä¤«ÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤«¡×
¢¡ ÌÔÂÇ¾Þ¤Î¼þÅì¤Ëºä¸ý»á¡Ö¤³¤ÎÂÇ·â¤òÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï9Æü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê·§ËÜ¡Ë¤Ë2¡Ý4¤ÇÇÔ¤ìº£µ¨½é¤ÎÏ¢ÇÔ¡£ÂÇÀþ¤¬10°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é2ÆÀÅÀ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò·ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÇÀþ¤Ï4ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î1²óÎ¢¡¢°ì»àÆó¡¦»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤ë¤â¡¢4ÈÖ¡¦»³ÀîÊæ¹â¤¬Í·Èô¤ËÅÝ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÌµÆÀÅÀ¡£3²ó¤Ï5ÈÖ¡¦¶áÆ£·ò²ð¤¬2¹æ2¥é¥ó¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óº¸¤Ø±¿¤Ó2ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡5²ó¤ÏÌµ»àËþÎÝ¤ÈÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢»³Àî¤¬ÄËº¨¤Î»°¥´¥íÊ»»¦¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î»°ÎÝ¡¦·´»ÊÍµÌé¤Ï»°ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤òÆ§¤ó¤À¤¢¤ÈËÜÎÝ¤ØÁ÷µå¤·¡¢»°Áö¡¦º£µÜ·òÂÀ¤Ï¶´»¦¥×¥ì¡¼¤ÇÊ°»à¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¤âÆó»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤Ç¶áÆ£¤Ïº¸Èô¡£Ìµ»àËþÎÝ¤Ç1ÅÀ¤âÊÖ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2ÅÀº¹¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿7²ó¤â°ì»àÆó¡¦»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢3ÈÖ¡¦ÌøÅÄÍª´ô¡¢Â³¤¯»³Àî¤¬Ï¢Â³»°¿¶¡£5²ó°Ê¹ß¤ÏËè¥¤¥Ë¥ó¥°ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤¬ÎÝ¤Ë½Ð¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·×3Ê»»¦¤ÎÀÛ¹¶¤â¤¢¤êÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿º£µÜ¤Ï1°ÂÂÇ2»Íµå¡¢2ÈÖ¤Î¼þÅìÍ¤µþ¤Ï3°ÂÂÇ¤È1¡¦2ÈÖ¤ÎÆó¿Í¤Ç·×6½ÐÎÝ¤òµÏ¿¡£¤·¤«¤·¡¢»³Àî¤¬4ÅÙ¤ÎÆÀÅÀ·÷¤Ç¤¹¤Ù¤ÆËÞÂà¤¹¤ë¤Ê¤É4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Çº¤á¤ë¼çË¤¤Ï3»î¹çÏ¢Â³¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ÇÂÇÎ¨.158¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡9ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù¤Ç¤Ï¼þÅì¤Î³èÌö¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢ºä¸ýÃÒÎ´»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÁª¼ê¤¬¤³¤ì¤À¤±ÂÇ¤Æ¤Æ½ÐÎÝ¤Ç¤¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÂÇÀþ¤ÏÉÝ¤¤¡£¥¤¥ó¥µ¥¤¥É´ó¤ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÈ¿ÂÐÊý¸þ¤ËÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Æ¤ë³ÎÎ¨¤Ï¥°¥ó¤È¾å¤¬¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È²òÀâ¡£¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¹âÌÚË»á¤Ï¡Ö¤¢¤È¤Ï»³Àî¤¬ÂÇ¤Ä¤«ÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤«¡¢º£Æü¤Î¾ì¹ç¤Ï¤Í¡×¤ÈºÇ¸å¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï9Æü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê·§ËÜ¡Ë¤Ë2¡Ý4¤ÇÇÔ¤ìº£µ¨½é¤ÎÏ¢ÇÔ¡£ÂÇÀþ¤¬10°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é2ÆÀÅÀ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò·ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÇÀþ¤Ï4ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î1²óÎ¢¡¢°ì»àÆó¡¦»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤ë¤â¡¢4ÈÖ¡¦»³ÀîÊæ¹â¤¬Í·Èô¤ËÅÝ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÌµÆÀÅÀ¡£3²ó¤Ï5ÈÖ¡¦¶áÆ£·ò²ð¤¬2¹æ2¥é¥ó¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óº¸¤Ø±¿¤Ó2ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡5²ó¤ÏÌµ»àËþÎÝ¤ÈÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢»³Àî¤¬ÄËº¨¤Î»°¥´¥íÊ»»¦¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î»°ÎÝ¡¦·´»ÊÍµÌé¤Ï»°ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤òÆ§¤ó¤À¤¢¤ÈËÜÎÝ¤ØÁ÷µå¤·¡¢»°Áö¡¦º£µÜ·òÂÀ¤Ï¶´»¦¥×¥ì¡¼¤ÇÊ°»à¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¤âÆó»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤Ç¶áÆ£¤Ïº¸Èô¡£Ìµ»àËþÎÝ¤Ç1ÅÀ¤âÊÖ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2ÅÀº¹¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿7²ó¤â°ì»àÆó¡¦»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢3ÈÖ¡¦ÌøÅÄÍª´ô¡¢Â³¤¯»³Àî¤¬Ï¢Â³»°¿¶¡£5²ó°Ê¹ß¤ÏËè¥¤¥Ë¥ó¥°ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤¬ÎÝ¤Ë½Ð¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·×3Ê»»¦¤ÎÀÛ¹¶¤â¤¢¤êÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡9ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù¤Ç¤Ï¼þÅì¤Î³èÌö¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢ºä¸ýÃÒÎ´»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÁª¼ê¤¬¤³¤ì¤À¤±ÂÇ¤Æ¤Æ½ÐÎÝ¤Ç¤¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÂÇÀþ¤ÏÉÝ¤¤¡£¥¤¥ó¥µ¥¤¥É´ó¤ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÈ¿ÂÐÊý¸þ¤ËÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Æ¤ë³ÎÎ¨¤Ï¥°¥ó¤È¾å¤¬¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È²òÀâ¡£¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¹âÌÚË»á¤Ï¡Ö¤¢¤È¤Ï»³Àî¤¬ÂÇ¤Ä¤«ÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤«¡¢º£Æü¤Î¾ì¹ç¤Ï¤Í¡×¤ÈºÇ¸å¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù