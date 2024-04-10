4月10日（水）に大井競馬場で行われる、東京スプリント（Jpn3・4歳上オープン・ダ1200m）の枠順は下記の通り。JRAからは5頭。カペラステークスを圧勝したテイエムトッキュウは6枠10番へ。根岸ステークス2着のアームズレイン、武豊騎乗の古豪ヘリオスなど面白い顔ぶれとなっている。注目の発走は10日、20時10分。

【カペラS】津村「自信を持ってこの馬の競馬をした」テイエムトッキュウが重賞初制覇

JRAからは5頭

1-1

ボイラーハウス

牡6・56.0・達城龍次

吉井竜一・大井

2-2

ギャルダル

牡6・56.0・矢野貴之

川島正一・船橋

3-3

プライルード

牡5・56.0・本田正重

藤田輝信・大井

3-4

アポロビビ

牡8・56.0・和田譲治

小久保智・浦和

4-5

キュウドウクン

牡8・56.0・高橋哲也

水野貴史・浦和

4-6

ギシギシ

牡6・56.0・吉原寛人

栗田裕光・大井

5-7

スナークダヴィンチ

牡7・56.0・安藤洋一

藤田輝信・大井

5-8

クロジシジョー

牡5・56.0・戸崎圭太

岡田稲男・栗東

6-9

ジャスティン

牡8・57.0・西啓太

坂井英光・大井

6-10

テイエムトッキュウ

牡6・56.0・北村友一

木原一良・栗東

7-11

マルモリスペシャル

牡5・56.0・御神本訓史

大橋勇樹・栗東

7-12

アームズレイン

牡4・56.0・松若風馬

上村洋行・栗東

8-13

メルト

牡5・56.0・丸野勝虎

角田輝也・愛知

8-14

ヘリオス

せん8・56.0・武豊

西園正都・栗東