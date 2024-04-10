【東京スプリント】テイエムトッキュウは6枠10番へ
4月10日（水）に大井競馬場で行われる、東京スプリント（Jpn3・4歳上オープン・ダ1200m）の枠順は下記の通り。JRAからは5頭。カペラステークスを圧勝したテイエムトッキュウは6枠10番へ。根岸ステークス2着のアームズレイン、武豊騎乗の古豪ヘリオスなど面白い顔ぶれとなっている。注目の発走は10日、20時10分。
【カペラS】津村「自信を持ってこの馬の競馬をした」テイエムトッキュウが重賞初制覇JRAからは5頭
1-1
ボイラーハウス
牡6・56.0・達城龍次
吉井竜一・大井
2-2
ギャルダル
牡6・56.0・矢野貴之
川島正一・船橋
3-3
プライルード
牡5・56.0・本田正重
藤田輝信・大井
3-4
アポロビビ
牡8・56.0・和田譲治
小久保智・浦和
4-5
キュウドウクン
牡8・56.0・高橋哲也
水野貴史・浦和
4-6
ギシギシ
牡6・56.0・吉原寛人
栗田裕光・大井
5-7
スナークダヴィンチ
牡7・56.0・安藤洋一
藤田輝信・大井
5-8
クロジシジョー
牡5・56.0・戸崎圭太
岡田稲男・栗東
6-9
ジャスティン
牡8・57.0・西啓太
坂井英光・大井
6-10
テイエムトッキュウ
牡6・56.0・北村友一
木原一良・栗東
7-11
マルモリスペシャル
牡5・56.0・御神本訓史
大橋勇樹・栗東
7-12
アームズレイン
牡4・56.0・松若風馬
上村洋行・栗東
8-13
メルト
牡5・56.0・丸野勝虎
角田輝也・愛知
8-14
ヘリオス
せん8・56.0・武豊
西園正都・栗東