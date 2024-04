日米のスポーツメディアと野球ファンは、依然として大騒ぎを続けている。ドジャースの大谷翔平は3日(日本時間4日)に「移籍第1号」となるホームランを放ったが、そのボールをキャッチした妻と、その夫がアメリカメディアの取材に対し、球団が「ボールを渡せ」と“圧力”をかけてきたと証言。さらに「大谷が嘘をついた可能性」まで取り沙汰されたのだ。

***

騒動の発端は5日。スポーツ専門サイト「アスレチック(The Athletic)」が「大谷翔平のドジャース第1号ボールをファンがキャッチ その後に被った精神的苦痛(This fan caught Shohei Ohtani’s first HR as a Dodger; hard feelings ensued)」との記事を配信したことに始まる。

大谷翔平

取材に答えたのは、アンバー・ローマンさん。“生まれた時からドジャースファン”の彼女は、大谷のホームランが外野席に飛びこんだ際、足元を見るとボールがあったという。すぐさま手に握り、拳を空に突きあげた。

ところが幸せな時間は、数分も経たないうちに終わった。すぐにドジャースの警備員に取り囲まれたからだ。夫のバレンズエラさんですら“蚊帳の外”に置かれ、球団側と話をすることは許されなかった。担当記者が言う。

「結論から先に言えば、ドジャース側は何が何でも大谷選手のボールを確保しようと必死だったようです。アンバーさんとの交渉では、持って帰ってオークションに出されるのを非常に警戒。『ボールを持って帰るなら、本物という証明は行わない』と、強い圧力をかけてきたのです。ちなみにアスレチックの取材によると、大谷選手のドジャース第1号のホームランボールは最低でも10万ドル(約1500万円)。ただし、証明がなければ、アンバーさんがオークションに出品しても本物とは認められません」

翻訳を巡る騒動

とはいえ、アンバーさんは「ボールを持ち帰り、大金を手にしよう」と考えていたわけではなかった。

「ドジャース側が最終的に示した返礼品は、大谷選手のサインが入った帽子、バット、ボールなど5つのアイテムでした。ちなみにこちらの値段もアスレチックが取材しており、一つ当たり1000ドルで合計5000ドル(約76万円)という査定だったそうです。アンバーさんはドジャース側の強い圧力に戸惑いながら、この“交換条件”を呑みました」(同・記者)

1500万円と76万円の差──。ローマンさん夫婦は共に28歳で、どちらもドジャースの大ファン。大学で知り合い、同じ会社で一緒に勤務している。夫婦で球場に足を運ぶことが大好きで、来月には結婚1周年を迎えるという。

夫のバレンズエラさんは取材に「私たちはお金に困っているわけではないし、誰かを脅そうとしたわけでもない」と憤りを示したが、これは当然だろう。

おまけに、アスレチックがドジャースの球団広報に取材を依頼しても、広報はそれを拒否。辛うじて球団関係者が「夫婦とさらなる話し合いに応じる用意はある」とだけ答えた。

さらに騒動は続く。試合後、大谷はホームランボールについて記者から質問されると、「戻ってファンの人と話して、いただけるということだったので」と日本語で返答。すると通訳が「I was able to talk to the fan, and I was able to get it back」と英語に訳したのだ。

「大谷は嘘つき」

直訳すると「私はファンと話すことができたので、ボールを戻してもらうことができた」となる。大谷の日本語に主語はなく、英語では「I=私」という主語が補われた。

英語に翻訳された大谷の回答を元に、アスレチックの記者がXに「大谷はアンバーさんと会った」と投稿した。するとアンバーさんが「せめて大谷選手に会いたいと頼んだが、球団側から拒否された」とXで否定。たちまちアメリカのSNSでは「大谷が嘘をついた」とMLBファンの怒りが殺到する事態になってしまった。

日本のメディアは、大谷が省略した主語は「球団関係者」だった可能性があると推測。アメリカのメディアでも一部は冷静な論調が見られた。

例えば、アメリカの三大ネットワークCBSが運営する「CBSスポーツ」は5日、「大谷翔平の第1号ホームランのボールをキャッチした女性が“スーパースターと会うことさえできなかった”と証言(Fan who caught Shohei Ohtani's first Dodgers home run says she didn't even get to meet superstar)」の記事を配信。

CBSスポーツは日本語と英語の違いから、批判が過熱した面があると指摘した。しかし、一部の良心的な報道でも、結局は多勢に無勢のようだ。今でもアメリカのSNSでは大谷を批判する意見が目立つ。

価格の異常な高騰

MLB研究家の友成那智氏は「まずは基本のルールに立ち返りましょう。ホームランボールは、それを手にした人に所有権が与えられるのが大原則です」と言う。

「大谷選手のドジャース第1号のホームランボールを所有する権利を持つのは、間違いなくアンバーさんです。もしアスレチックの報道が事実なら、ドジャースの対応は問題があったと言わざるを得ません。本来なら球団側は『ボールをいただけませんか?』とお願いする立場でしょう。ただし、これが10年前の話なら、アンバーさんは気軽にボールを渡し、返礼品を受け取ったと思います。話がここまでこじれてしまった原因の一つとして挙げられるのは、野球のメモリアルグッズを巡る取引価格が最近になって異常なほど高騰しているからではでしょうか」

インターネットで検索すると、通常の大谷のサインボールに2000ドル(約30万円)の値が付いていることが分かる。アスレチックの記事には、ドジャースが運営するショップでは大谷のファウルボールが1万5000ドル(約220万円)で販売されているとの記述があった。友成氏によると、背景にあるのはeBayの普及だという。

ドジャースの焦り

「日本で中古品はメルカリやYAHOO!オークションで売買されますが、アメリカではeBayです。昔はMLBの記念グッズを売ったり買ったりしようとしても、好事家を対象にした狭い市場しかありませんでした。ところが、インターネットオークションの普及で市場規模が一気に拡大したのです。さらに今のアメリカではインフレが続いていることも影響し、取引価格が急騰しているのです」(同・友成氏)

2000年代に活躍したショーン・グリーンという外野手がいた。通算ホームランが328本という強打と、ゴールデングラブ賞に輝いた攻守で知られ、ドジャースにも在籍したことのあるスター選手だった。

友成氏によると、とあるシーズン、節目の記念ボールを手にしたファンが、グリーンに2万5000ドルでの買い戻しを要求した。すると彼は高すぎると拒否して話題になったという。

今の1ドル約150円で計算すると約375万円。2005年8月の1ドル118円を適用すれば約290万円。どちらの金額であっても、今のメモリアルグッズの取引価格が高騰しているのは明らかだ。

「昔から球団側は、節目のボールを確保するために返礼品を用意していました。ほんの数年前なら釣り合ったものでも、今の価格高騰には全く追いつけていませんので、球団側も大変でしょう。さらにドジャース側には焦りがあったのかもしれません。もし大谷選手が1号のホームランボールを所有すれば、球団が貸し出しを頼めるからです。大谷選手の許可をもらい、期間限定でドジャースタジアムに展示すれば、話題になるのは間違いありません」(同・友成氏)

「ドジャース2号」ボールも話題

大谷の1号ボールは宣伝価値が高く、様々な活用方法が考えられる。「何が何でもボールを渡してもらおう」とドジャースが考えたとしても不思議はない。その結果、大切なファンであるローマン夫妻の心を傷つけてしまった──。

さらに、これほどメモリアルグッズの市場が過熱してしまうと、「節目ではないボール」でも高額で取引される可能性がある。何しろファウルボールでも220万円。大谷のドジャース2号、3号、4号にも、それなりの高値が付けられるというわけだ。

「2号や3号といった節目ではないボールは、ドジャーズ側も回収しようとはしません。その分、持って帰ってオークションに出品するのが楽になります。ただし、ボールを手にしただけでは本物という証明がありません。偽物だと疑われ、市場価値は下がります。そこで最低でも大谷選手にサインと日付を入れてもらう必要があります。選手の出入り口で出待ちをするか、球団によっては職員に頼むこともできます。ファンサービスの一環として大谷選手に取り次ぎ、サインと日付を入れて返してもらえます」(同・友成氏)

ちなみに、5日の対カブス戦で大谷はホームランを放ち、節目ではない「ドジャース2号」のボールはジム・リッチさんが手にした。

ドジャースの“謝罪”

ところが、リッチさんは高額の市場価値など見向きもせず、ボールをグラウンドに投げ返してしまった。リッチさんは取材に応じ、投げ返した理由を「伝統」と説明した。「私は生まれた時からカブスのファンで、大谷選手のファンではない。敵チームのホームランボールはグラウンドに投げ返すのが伝統」と笑い飛ばし、こちらも話題になった。

また、ドジャースはアスレチックの取材に応じ、ローマン夫妻を12日のパドレス戦に招待することを明らかにした。

ちなみに12日は妻のアンバーさんの誕生日。試合前にグラウンドに入れるほか、席も内野の前列だという。アンバーさんは取材に「感謝している。次の人に同じ経験はしてほしくない」と語り、自身の経験が改善に役立ったのなら歓迎するという考えを示した。

「メモリアルグッズの異常な高騰を苦々しく思っているMLBファンも、実はかなりの数にのぼるのです。野球の本質とは何の関係もありませんし、ネット社会の問題点を浮き彫りにしているからです。何よりファンにとって困るのは、グッズだけでなくチケットの高騰もひどいことになっていることです。ローマンさん夫婦のように外野席で試合を楽しむにしても、最近では1万円を超える席が目立ちます。またアメリカの球場は対戦相手などで値段が変わるので、人気のある試合はさらに価格が上昇してしまいます」(同・友成氏)

デイリー新潮編集部