óîÆ£µþ»Ò¤¬Æü¸þºä46¤Ë»Ä¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡©¡¡¥»¥ó¥¿ー¶Ê¡ÖËÍ¤ËÂ³¤±¡×¤Ç¼¨¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¤¢¤êÊý
¡¡4·î5Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¡¦²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Â´¶È¥³¥ó¥µー¥È¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Æü¸þºä46¤«¤éÂ´¶È¤·¤¿óîÆ£µþ»Ò¡£Æü¸þºä46¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¡È¥³¥ó¥µー¥È¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤ÎÂ´¶È¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¤¤ç¤ó¤³¤¤¤º¡ÊóîÆ£µþ»Ò¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Èà½÷¤ÎÌç½Ð¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡£¤±¤ä¤ºä46¤Î°ì´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿óîÆ£¤Ï¡¢Ý°ºä46¤Î¥¢¥ó¥Àー¥°¥ëー¥×¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤À¤Ã¤¿»þÂå¤«¤é´öÅÙ¤â¤Îº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢Æü¸þºä46¤Î²ÎÉ±¤È¤·¤Æ¤Î¸ÄÀ¤ò³ÎÎ©¤·¡¢°ì»þÂå¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£Â´¶È¥³¥ó¥µー¥È¤Ï¤½¤ó¤ÊóîÆ£¤ÎÎò»Ë¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡ÛÆü¸þºä46óîÆ£µþ»Ò¥½¥í¶Ê¡õ¥»¥ó¥¿ー¶Ê¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Ë
¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢óîÆ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥½¥í¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Öµï¿´ÃÏ°¤¯¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£¤Þ¤µ¤ËÈà½÷¤¬²ÎÉ±¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤¿ºÇ½é¤Î³Ú¶Ê¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¡Ö¥·ー¥é¥«¥ó¥¹¡×¡Ö¥´ー¥Õ¥ë¤È·¯¡×¡ÖÎø¤·¤¿µû¤Ï¶õ¤òÈô¤Ö¡×¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÊâ¤¤¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´üÊÌ¶Ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢5th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø·¯¤·¤«¾¡¤¿¤ó¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Ä¿ÍPV¤è¤ê¡Ö»à¤ó¤¸¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¡¢Êú¤¤·¤á¤Æ¡£¡×¡¢¤È¤â¤Ë¥·¥ó¥á¥È¥êー¤È¤·¤Æ¥°¥ëー¥×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿²ÃÆ£»ËÈÁ¤È¤Î¡Ö¸ÉÆÈ¤Ê½Ö´Ö¡×¤Î¥Ñー¥È¤ÏÂ´¥³¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢óîÆ£¤¬É½Âê¶Ê¥»¥ó¥¿ー¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î³ëÆ£¤ä»×¤¤¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿VTR¤ò·Ð¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿½é¤ÎÉ½Âê¥»¥ó¥¿ー¶Ê¡Ö·î¤ÈÀ±¤¬ÍÙ¤ëMidnight¡×¤Ç¤Ï¡¢A¥á¥í¤ÇóîÆ£¤¬ÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤Ê¤¬¤é²Î¾§¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢²þ¤á¤ÆÈà½÷¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤Î¥»¥ó¥¿ー¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥³ー¥ë¡ÖJOYFUL LOVE¡×¤Î¶ÊÃæ¤Ë´üÊÌ¤´¤È¤Ë²ÖÂ«¤òóîÆ£¤Ë¼êÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¸÷·Ê¤ÏóîÆ£¤¬¤¤¤«¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤«¤é°¦¤µ¤ì¡¢Êé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤òºÆ³ÎÇ§¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢óîÆ£µþ»Ò¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡óîÆ£¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿Ìó8Ç¯¤ò¸Â¤é¤ì¤¿Ê¸»ú¿ô¤ÎÃæ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯óîÆ£¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ðー¤À¤Ã¤¿¡£2021Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÎø¿Í¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¡È¹ñÌ±ÅªÈà½÷¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢óîÆ£¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¹ñÌ±ÅªÈà½÷¤È¸À¤¦¤Û¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡½é¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡ØMTV LIVE SESSIONS: Kyoko Saito from Hinatazaka46¡Ù¤ä¡ØMTV Unplugged Presents: Kyoko Saito from Hinatazaka46¡Ù¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¿¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î²ÎÀ¼¤ÏÍ£°ìÌµÆó¡£¤É¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¿§¤ËÀ÷¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤Î²ÎÀ¼¤ÏÆü¸þºä46¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤Éð´ï¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥Ò¥³¥í¥Òー¤È¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ø¥¥ç¥³¥í¥Òー¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥³¥í¥Òー¤È¤Î°Õµ¤¤Î¤¢¤Ã¤¿³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¸«¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢óîÆ£¤ÎÅ·Á³¤Ê¥Èー¥¯¤âßÚÎö¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥Æ¥£¤ÊºÍ³Ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿óîÆ£¤À¤¬¡¢Èà½÷¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤½¤Î¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£¤±¤ä¤ºä46»þÂå¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤Îº¤Æñ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿óîÆ£¤À¤¬¡¢Èà½÷¤Ï¾ï¤ËÌÀ¤ë¤¯¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¿¡£óîÆ£¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é·Ç¤²¤Æ¤¤¿¡ÖÎÞ¤òÎ®¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤â¡¢Èà½÷¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¤¢¤êÊý¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥×¥í°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤Ï¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ø¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡È¥Þ¥Ö¥À¥Á¡É¤È¤·¤ÆóîÆ£¤ÈÃç¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÆó´üÀ¸¤ÎßÀ´ß¤Ò¤è¤ê¤Ï¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÆü¸þºä46¤Î¡Ö¤Ò¡×¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¼å¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬»ä¤È¿¿µÕ¤ÇËÜÅö¤ËÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¤ÎÂ´¶È¥³¥ó¥µー¥È¤Ç¤ÏßÀ´ß¤Î¥²¥é¤¬È¯Æ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Â´¶È¥³¥ó¥µー¥È¤é¤·¤«¤é¤ÌÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿ßÀ´ß¤òÍ¥¤·¤¯¼õ¤±»ß¤á¤ëóîÆ£¤Î´ï¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ËÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡óîÆ£¤¬¥»¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¤ëºÇ¸å¤Î³Ú¶Ê¡ÖËÍ¤ËÂ³¤±¡×¡Ê11th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø·¯¤Ï¥Ï¥Ëー¥Ç¥åー¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡Ë¤ÎMV¤¬4·î3Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ºîÊÔ¶Ê¤Ï1st¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¡Ö¥¥å¥ó¡×¤ä2nd¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¡Ö¥É¥ì¥ß¥½¥é¥·¥É¡×¤â¼ê¤¬¤±¤¿ÌîÂ¼ÍÛ°ìÏº¡¢MV´ÆÆÄ¤Ï°ÂÆ£È»¿Í¤È¤¤¤¦Æü¸þºä46¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î²«¶â¥¿¥Ã¥°¡£Ä¬¼ÓÍýºÚ¡Ê2023Ç¯12·îÂ´¶È¡Ë¡¢²ÃÆ£»ËÈÁ¡¢óîÆ£¡¢º´¡¹ÌÚµ×Èþ¡¢¹âËÜºÌ²Ö¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¤ê¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Á¤Ã¤¯¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¥É¥ì¥¹¡×¡Ê3rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡Ë¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¿Ø¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£Æü¸þºä46¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ½Âê¶Ê¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆÎø°¦¥½¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö·î¤ÈÀ±¤¬ÍÙ¤ëMidnight¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½©¸µ¹¯¤«¤é¡Ö¿ÍÀ¸´Ñ¤ò²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆü¸þºä46 ¥Ç¥Ó¥åー5¼þÇ¯µÇ°¸ø¼°¥Ö¥Ã¥¯¡ØH46MODE vol.1¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤ÎÃæ¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£ºî¤âÌ¤Íè¤Ø¸þ¤«¤¦·è°Õ¤ò²Î¤Ã¤¿ÎÏ¶¯¤µ¤¬óîÆ£¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤È½Å¤Ê¤ë¡£
¡¡óîÆ£¤Ï¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤Ç8Ç¯´Ö¤ò°ìËÜ¤ÎMV¤ÇÄÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÊõÊª¤Î¤è¤¦¤ÊMV¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£MV¤Ï¤Þ¤ÀÀ©Éþ¤òÃå¤¿²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤óîÆ£¤¬1¿Í¤ÇÆ»Ï©¤òÊâ¤¯¥·ー¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢°ì´üÀ¸¡¢Æó´üÀ¸¡¢»°´üÀ¸¡¢»Í´üÀ¸¤¬¹çÎ®¡£óîÆ£¤Î²áµî¤Î±ÇÁü¤¬¥¤¥ó¥µー¥È¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åö»þ¤Î°áÁõ¤ÇÍÙ¤ëóîÆ£¤È¥á¥ó¥Ðー¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢óîÆ£¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿8Ç¯¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿Ìó4Ê¬È¾¤Î±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Î»ì¤Î²ò¼á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ò¹âÇÈ¤ÏÁ´Éô¡¡ËÍ¤¬¼õ¤±¤ë¡¿Ì´¤¢¤ë¼Ô¡¡¸å¤ËÂ³¤±¡Ó¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ï¡¢Æü¸þºä46¤Î´é¤È¤·¤Æ¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢½÷Í¥¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÈÂ¿ÊýÌÌ¤ÇÆ»¶Ú¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¿óîÆ£¤Î¸ÀÍÕ¤ò½©¸µ¤¬ÂåÊÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡£¡ÒËÍ¤ËÂ³¤±¡Ó¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï¡¢°ìÉ¤Ïµ¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿óîÆ£¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡óîÆ£¤¬ºÇ¸å¤Î¥Ö¥í¥°¤ËÄÖ¤Ã¤¿¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ»ä¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤ÆÉ®¼Ô¤Ï°Â¿´¤·¤¿¡Ê¢¨2¡Ë¡£Èà½÷¤¬¥°¥ëー¥×¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤½¤ì¤Ï´õË¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£óîÆ£¤¬¼«¤éÌðÌÌ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î´õË¾¤Î¸÷¤ÏÆü¸þºä46¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¢¨1¡§https://www.hinatazaka46.com/s/official/diary/detail/55347¢¨2¡§https://www.hinatazaka46.com/s/official/diary/detail/55388
¡ÊÊ¸¡áÀîºêÎ¶Ìé¡Ë