¡Ö½ý¤Ä¤¤¤¿¡ª¡×¤¹¤°Èï³²¼Ô¤Ö¤ë¡ÈÄ¶¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¿Í¡É¤Î¿´Íý
¡Ö½ý¤Ä¤¤¤¿¡ª¡×¤¹¤°Èï³²¼Ô¤Ö¤ë¡ÈÄ¶¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¿Í¡É¤Î¿´Íý¤È¤Ï¡©
42ºÐ¤Ç¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Ë¿¯¤µ¤ì¤¿Àº¿À²Ê°å¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤¬¡¢´Ú¹ñ¤ÇÇä¤ì¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¤â¤·»ä¤¬¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤»¤¿¤é¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤À¡£¡Ö¼«Ê¬¤ò¤â¤Ã¤ÈË«¤á¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤ËÈè¤ì¡¢²¹¤«¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤ËÆÉ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¦´¶¡¦Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢35ËüÉô°Ê¾åÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥¨¥Ã¥»¥¤¤ÎË®Ìõ¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£ÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é¶¦´¶¡¦Àä»¿¤ò½¸¤á¤ëËÜ½ñ¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡© ËÜ½ñ¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ¤«¤éÈ´¿è¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¸Â¤ê¤¢¤ë»þ´Ö¡×¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¹àÌÜ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö½ý¤Ä¤¤¤¿¡ª¡×¤¹¤°Èï³²¼Ô¤Ö¤ë¿Í¤Î¤ä¤Ð¤¤¿´Íý¤È¤Ï¡©
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¿¦¾ì¤Ç¾å»Ê¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Ã±½ã¤Ë¡¢¶ÈÌ³¾å¤Î¥ß¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î»ØÅ¦¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ì¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤È¤é¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¿´¤Î½ý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ê¤é²þ¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¡£Î©¾ì¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ëº³ºÙ¤ÊËà»¤¤ä¾×ÆÍ¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤Ëµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡²¿¤Ç¤â¿´¤Î½ý¤À¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¿ÍÀ¸¤ÏÌäÂê¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´¤Î½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤«¤¬¼«Ê¬¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¼«Ê¬¤ÏÈï³²¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áê¼ê¤ò²Ã³²¼Ô¤Ë»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤Ê¤ë¤ÈÀº¿ÀÅª¤Ê¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¿´¤¬¤±¤Ò¤È¤Ä¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï²ò·èÉÔ²ÄÇ½¤ÊÌäÂê¤ËÊÑËÆ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö½ý¤Ä¤¤¤¿¡ª¡×¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à
¡¡½ý¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤«¤ò¶¯¤¯´ê¤Ã¤¿¤«¤é¼õ¤±¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î´ê¤¤¤¬»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é ¡Ö½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ë»þ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÀµÅö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤ò¹Í¤¨Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥á¡¼¥ë¤ÎÊÖ»ö¤òÁê¼ê¤¬¤¹¤°¤ËÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤é½ý¤Ä¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»×¹Í¤Î°¤¤¥¯¥»¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆþÍáÃæ¡¢¤Õ¤È¼«Ê¬¤ÎÏÓ¤Ë¤¢¤¶¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃ±¤Ë¡Ö¤ª¤ä¡¢¤É¤³¤Ç¤Ö¤Ä¤±¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤È»×¤¦ÄøÅÙ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»þ¤¬²á¤®¤ì¤Ð¡¢¤¢¤¶¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¢¤¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áº¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤ä¤¿¤é¤È¡Ö½ý¤Ä¤¤¤¿¡×¡Ö¿´¤Î½ý¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¤³¤Î¤¢¤¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê½¬´·
¡¡¤À¤«¤é¤É¤¦¤«¡¢¾¯¤·¤Î´Ö¡¢²á¤®µî¤ë¤Î¤òÂÔ¤Æ¤Ð½ª¤ï¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á¡Ö½ý¤Ä¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤òÊ£»¨¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£½ý¤È½ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤¬¡¢½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤«¤é¼«Í³¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡Ø¤â¤·»ä¤¬¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤»¤¿¤é¡Ù¤«¤éÈ´¿è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë