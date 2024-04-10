ÀèÀ©ÃÆ¤ÎÅÄÃæ¡£ÆüËÜ¤¬£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¼Ì¿¿¡§¶â»ÒÂóÌï¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¼Ì¿¿Éô¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ£´·î£¹Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëSheBelieves Cup¤Î£³°Ì·èÄêÀï¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÀèÈ¯11¿Í¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£GK¤Ï»³²¼°ÉÌé²Ã¡¢DF¤ÏÀ¶¿åÍü¼Ó¡¢ÆîË¨²Ú¡¢ÀÐÀîÍþ²»¡¢ËÌÀî¤Ò¤«¤ë¡¢¸Å²ìÅã»Ò¡¢MF¤ÏÄ¹Ã«ÀîÍ£¡¢ÎÓÊæÇ·¹á¡¢FW¤ÏÅÄÃæÈþÆî¡¢Æ£Ìî¤¢¤ª¤Ð¡¢ÉÍÌî¤Þ¤¤¤«¡£

¡¡½øÈ×¤«¤é¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤Ç¹¶·â¤Î»å¸ý¤òÃµ¤ëÆüËÜ¡£¤¿¤À¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¼éÈ÷¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«Êø¤»¤Ê¤¤¡£

¡¡µåºÝ¤Ç·ã¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹­¤²¤ë¤Ê¤«¡¢¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏÆüËÜ¤â¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò³ä¤é¤»¤Ê¤¤¡£
¡ÚPHOTO¡Û¤Ê¤Ç¤·¤³J¤Î¥¢¥á¥ê¥«Àï½Ð¾ì16Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤ÎºÎÅÀ¡¦À£É¾¡£À¶²È¤¬³«»Ï30ÉÃ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¥²¥Ã¥È
 ¡¡26Ê¬¤Ë¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ËÆ£Ìî¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç±¦Â­¤ò¿¶¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÀË¤·¤¯¤â¥Ð¡¼¤Î¾å¤Ë¡£32Ê¬¡¢¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿ËÌÀî¤Ï¡¢Áê¼êGK¤ÎÁÇÁá¤¤ÂÐ±þ¤ÎÁ°¤Ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤º¡£

¡¡·Þ¤¨¤¿35Ê¬¡¢ÆüËÜ¤¬¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ë¡£Ä¹Ã«Àî¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤ËÅ¸³«¤·¡¢¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿ÉÍÌî¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÅÄÃæ¤¬È¿±þ¡£´°àú¤Ê¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é±Ô¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤­¹þ¤ó¤À¡£

¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¼é¸î¿À¡¦»³²¼¤Î¹¥¼é¤â¤¢¤ê¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÈ¿·â¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¡£Á°È¾¤ò£±¡Ý£°¤Ç½ª¤¨¤ë¡£

¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô

 