[4.9 欧州CL準々決勝第1戦](エミレーツ スタジアム)

※28:00開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 15 ヤクブ・キビオル

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 20 ジョルジーニョ

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 29 カイ・ハバーツ

控え

GK 1 アーロン・ラムズデール

GK 31 カール ヘイン

DF 18 冨安健洋

DF 35 オレクサンドル・ジンチェンコ

MF 5 トーマス・パーティ

MF 10 エミール・スミス・ロウ

MF 21 ファビオ・ビエイラ

MF 25 モハメド・エルネニー

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 14 エディ・エンケティア

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 24 リース・ネルソン

監督

ミケル・アルテタ

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 6 ヨシュア・キミッヒ

DF 15 エリック・ダイアー

DF 19 アルフォンソ・デイビス

MF 7 セルジュ・ニャブリ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 10 レロイ・サネ

MF 27 コンラッド・ライマー

MF 42 ジャマル・ムシアラ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 18 ダニエル・ペレツ

GK 26 スベン・ウルライヒ

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

DF 40 ヌセア・マズラウィ

MF 45 A. Pavlović

FW 11 キングスレイ・コマン

FW 13 エリック・マキシム・シュポ・モティング

FW 17 ブライアン・サラゴサ

FW 25 トーマス・ミュラー

FW 39 マティス・テル

監督

トーマス・トゥヘル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります