アーセナルvsバイエルン スタメン発表
[4.9 欧州CL準々決勝第1戦](エミレーツ スタジアム)
※28:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 15 ヤクブ・キビオル
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 20 ジョルジーニョ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 1 アーロン・ラムズデール
GK 31 カール ヘイン
DF 18 冨安健洋
DF 35 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 10 エミール・スミス・ロウ
MF 21 ファビオ・ビエイラ
MF 25 モハメド・エルネニー
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 14 エディ・エンケティア
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 24 リース・ネルソン
監督
ミケル・アルテタ
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 ヨシュア・キミッヒ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 19 アルフォンソ・デイビス
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 レロイ・サネ
MF 27 コンラッド・ライマー
MF 42 ジャマル・ムシアラ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 40 ヌセア・マズラウィ
MF 45 A. Pavlović
FW 11 キングスレイ・コマン
FW 13 エリック・マキシム・シュポ・モティング
FW 17 ブライアン・サラゴサ
FW 25 トーマス・ミュラー
FW 39 マティス・テル
監督
トーマス・トゥヘル
※28:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 15 ヤクブ・キビオル
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 20 ジョルジーニョ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 29 カイ・ハバーツ
GK 1 アーロン・ラムズデール
GK 31 カール ヘイン
DF 18 冨安健洋
DF 35 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 10 エミール・スミス・ロウ
MF 21 ファビオ・ビエイラ
MF 25 モハメド・エルネニー
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 14 エディ・エンケティア
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 24 リース・ネルソン
監督
ミケル・アルテタ
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 ヨシュア・キミッヒ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 19 アルフォンソ・デイビス
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 レロイ・サネ
MF 27 コンラッド・ライマー
MF 42 ジャマル・ムシアラ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 40 ヌセア・マズラウィ
MF 45 A. Pavlović
FW 11 キングスレイ・コマン
FW 13 エリック・マキシム・シュポ・モティング
FW 17 ブライアン・サラゴサ
FW 25 トーマス・ミュラー
FW 39 マティス・テル
監督
トーマス・トゥヘル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります