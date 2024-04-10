CL準々決勝・アーセナルvsバイエルンのスタメンが発表！ 大注目の一戦に冨安健洋はベンチ入り
チャンピオンズリーグ準々決勝ファーストレグ
会場：エミレーツ・スタジアム／28:00試合開始
欧州サッカー連盟（UEFA）は9日、チャンピオンズリーグ準々決勝ファーストレグに臨むアーセナルとバイエルンのスターティングメンバーを発表した。
ファーストレグをホームで戦うアーセナルのミケル・アルテタ監督は、最前線にブカヨ・サカ、カイ・ハフェルツ、ガブリエウ・マルティネッリの3枚を並べ、中盤にジョルジーニョを起用。冨安健洋はベンチスタートとなった。対するバイエルンは、センターフォワードにハリー・ケインが入り、2列目にセルジュ・ニャブリ、ジャマル・ムシアラ、レロイ・サネを置いた「4−2−3−1」で臨むと見込まれている。
＜スタメン＞
▼GK
22 ダビド・ラヤ
▼DF
4 ベン・ホワイト
2 ウィリアン・サリバ
6 ガブリエウ・マガリャンイス
15 ヤクブ・キヴィオル
▼MF
8 マルティン・ウーデゴーア
20 ジョルジーニョ
41 デクラン・ライス
▼FW
7 ブカヨ・サカ
29 カイ・ハフェルツ
11 ガブリエウ・マルティネッリ
＜ベンチ＞
▽GK
1 アーロン・ラムズデール
31 カール・ハイン
▽DF
18 冨安健洋
35 オレクサンドル・ジンチェンコ
▽MF
5 トーマス・パルティ
10 エミール・スミス・ロウ
21 ファビオ・ヴィエイラ
25 モハメド・エルネニー
▽FW
9 ガブリエウ・ジェズス
14 エディ・エンケティア
19 レアンドロ・トロサール
24 リース・ネルソン
■バイエルン
＜スタメン＞
▼GK
1 マヌエル・ノイアー
▼DF
6 ジョシュア・キミッヒ
15 エリック・ダイアー
4 マタイス・デ・リフト
19 アルフォンソ・デイヴィス
▼MF
27 コンラート・ライマー
8 レオン・ゴレツカ
10 レロイ・サネ
42 ジャマル・ムシアラ
7 セルジュ・ニャブリ
▼FW
9 ハリー・ケイン
＜ベンチ＞
▽GK
18 ダニエル・ペレツ
26 スヴェン・ウルライヒ
▽DF
2 ダヨ・ウパメカノ
3 キム・ミンジェ
22 ラファエル・ゲレイロ
40 ヌサイル・マズラウィ
▽MF
13 エリック・マキシム・チュポ・モティング
45 アレクサンダル・パブロビッチ
▽FW
11 キングスレイ・コマン
17 ブライアン・サラゴサ
25 トーマス・ミュラー
39 マティス・テル