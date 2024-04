Re:nameが、新曲「Donut Song」の配信をスタートした。同曲はRe:nameが世に放つ新たなラブソング。リリースに際し、作曲を担当した高木一成と、作詞を担当したヤマケンは「悲しい時、1人の時、ラジオから流れて心を軽くしてくれた音楽。 悲しいことも、少しの苦味も、ドーナツみたいに軽やかに。そんな思いをインディーロックなサウンドに乗せています。誰かから貰ったドーナツソングを、僕も誰かに向けて書こうと思いました」とコメントしている。

2024年4月10日(水)リリース配信シングル「Donut Song」配信リンク:https://lnk.to/DonutSong

<Re:name pre. TWO MAN EVENT "Play in the Garden">《Osaka》8月30日(金)LIVE SQUARE 2nd LINE《Tokyo》9月6日(金)渋谷WWW※両日ともゲスト後日解禁チケット最速先行受付中 ※4月19日(金)23:59までhttps://w.pia.jp/t/rename-to/

新生活に少し疲れたり、重たい気持ちになった時、大切な人を思い浮かべながら「Donut Song」を聴いて、心に必要な余白を取り戻してほしい。3月16日に大阪・心斎橋Music Club JANUSにてDannie May、FIVE NEW OLDという敬愛する2バンドを迎えた企画ライブ、4月5日には東京・渋谷Spotify O-Crestで東京では初となるワンマンライブを開催し、両日ともソールドアウトの大盛況で終えたばかりのRe:name。間髪入れずに新曲をリリースし、夏には東阪でツーマンライブ<Re:name pre. TWO MAN EVENT "Play in the Garden">を開催することも発表した。8月30日には大阪・福島LIVE SQUARE 2nd LINE、9月6日には東京・渋谷WWWで開催する。ゲストアーティストは後日発表される。◆Re:name オフィシャルサイト