小学館は、マンガ「アイドルマスター シャイニーカラーズ 事務的光空記録」の1巻を4月10日に発売する。価格は792円。またCD付特装版も同日に2,750円で発売される。

本作はゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」の世界観をもとに、283プロダクションの事務員・七草はづき視点で描かれる物語。「サンデーうぇぶり」にて連載が行なわれており、夜出偶太郎氏が執筆を手掛けている。

作中ではステージ上では見られないアイドルたちの素顔と、彼女たちの悩みに寄り添う事務員ならではの日々が描かれていく。

なお、特装版はボイスドラマCDが付録となっており、オーディオドラマ「七草さんちの食卓/ちゃんぽん」が収録されている。

【「アイドルマスター シャイニーカラーズ 事務的光空記録」1巻あらすじ】

事務員視点の「シャニマス」新解釈、開幕!

「283プロダクション」

個性豊かなアイドルたちが集まる、小さいながら賑やかな「家」のような事務所。

電話対応、書類作成、経費精算などなど……

「プロデュース」とは別のお仕事で、輝くアイドルたちを支えているのが事務員さんです。

283プロの事務員・七草はづき。

事務員として、娘として、そして姉として

積み重なった日々と想いが、アイドルを“輝かせる”明かりとなる──

事務員視点で綴る、新たな「アイドルマスター シャイニーカラーズ」!

ステージ上では見られない、アイドル達の素顔。

そんな彼女たちが抱く、等身大の悩みに寄り添う日々が描かれる、

はじまりの第1巻。

「アイドルマスター シャイニーカラーズ 事務的光空記録」1巻 CD付特装版の表紙

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.