【「愛してるゲームを終わらせたい」6巻】4月10日 発売価格:792円

小学館は、マンガ「愛してるゲームを終わらせたい」の6巻を4月10日に発売する。価格は792円。

本作は堂本裕貴氏が「サンデーうぇぶり」で連載しているラブコメディ。小さな頃からずっと一緒で、お互いに素直になれない幼なじみの2人が「愛してるゲーム」に翻弄されるストーリーとなっている。

6巻では3日間限定でお試しで付き合うことになったみくとゆきやの“後半戦”が描かれ、物語が新展開を迎える。

なお各書店では、数量限定でブロマイドやイラストカードなどの特典も用意されている。

「愛してるゲームを終わらせたい」6巻の書店特典

【「愛してるゲームを終わらせたい」6巻あらすじ】

限定カレカノ、後半戦はさらに過熱……!!

3日間のお付き合い、後半戦。

夜、みくの部屋に呼ばれたゆきやは!?

そして最終日。

元の幼なじみに戻るのか……それとも……

ゆきやとみく、二人が選ぶ未来は?

新展開を迎える、

決断の第6巻。

