【「名探偵コナン」105巻】4月10日 発売価格:594円【「名探偵コナン」105巻 初期設定ノート付き特装版】4月10日 発売価格:1,265円

小学館は、マンガ「名探偵コナン」の105巻を4月10日に発売する。価格は594円。同日には、初期設定ノート付き特装版も1,265円で発売される。

本作は「週刊少年サンデー」で連載されている青山剛昌氏のミステリーマンガ。105巻では服部平次が遠山和葉に告白するチャンスが到来する一方、怪盗キッドに殺人犯の疑いがかけられるエピソードも展開される。

特装版では、今まで一度も明かされることのなかった「キャラクターの初期設定」が特別ノートとして付録に。コナン、新一、蘭、阿笠、小五郎、和葉、さらにジンまで、一番最初に考案された時の直筆キャラデザインが余すところなく収められている。

さらに特装版は連載30周年を迎えた「週刊少年サンデー」2024年7号の表紙イラストをあしらったスペシャルアナザーカバーとなっており、名探偵図鑑として「工藤新一」が収録される。

「名探偵コナン」105巻 初期設定ノート付き特装版の表紙

また、4月12日より劇場版最新作「名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)」の公開も始まる予定となっている。

【「名探偵コナン」105巻あらすじ】

平次に告白チャンス、到来!!

平次・和葉の恋を成就させるべく、絶景スポットのある山へ2人を連れてきた蘭たち。そこで、小五郎が突然の失踪──!?そして、平次に絶好の告白チャンスが!!

さらに、ベルツリータワーに展示された宝石を狙う怪盗キッドに、殺人犯の疑いがかけられてしまう!!まさかの協力相手は……!?そして、あの「高校生探偵」も登場!

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.