BTSのSUGA、映画「Agust D TOUR ‘D-DAY′ THE MOVIE」全国公開に先駆けて4月24日＆25日にIMAX先行上映が決定！

2024年4月26日(金)の全国公開に先駆けて、「SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY' THE MOVIE」をIMAXにて先行上映することが決定した。先行上映期間は、2024年4月24日(水)〜4月25日(木)の2日間限定。IMAX先行上映限定入場者特典は、IMAX版ポスタービジュアルカード(A6サイズ)となる。IMAXは、劇場の設計、プロジェクション、音響までもがカスタマイズされた世界最高峰の没入型映画体験を提供するシアター。特許を持つ独自の映像処理技術「デジタル・メディア・リマスタリング技術」(DMR)により、IMAX シアターで上映される作品は音響、明度、コントラスト、明るさなど細部にいたるまで高い精度で調整され、IMAX仕様にリマスタリングされる。それにより、画期的な映画体験を可能にしている。

また、本日よりスタートとなる韓国での公開を記念してステージの躍動感伝わるスペシャルポスタービジュアルを本日世界同時解禁。2024年3月22日(金)より、「日本限定ビジュアルオリジナルフォトカード(2種ランダム)」がもらえるムビチケカードと、鑑賞記録と週替わりの画像がセットになったムビチケデジタルカードが鑑賞後にメールで届くムビチケオンライン券の発売を開始している。特に、ムビチケカード特典「日本限定ビジュアルオリジナルフォトカード(2種ランダム)」は数量限定となっている。

■作品概要

映画「SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY' THE MOVIE」

2024年4月26日(金)より全国公開



上映時間:84分

配給:エイベックス・フィルムレーベルズ

(C) BIGHIT MUSIC & HYBE. All Rights Reserved.



