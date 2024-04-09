高野哲、自身50歳全国50本ツアーの長編ドキュメンタリー映像作品を5月発売
高野哲が、自身50歳、全国50本のライブツアー＜高野哲単独行動ツアー50本！＞を1年間にわたって敢行した。2023年初頭から1年間のロードにほぼ全て同行した今井俊彦監督による長編ドキュメンタリー映像作品『A Longest Day』が5月18日にリリースされることが決定した。
◆高野哲 画像
DVD『A Longest Day』は通常盤ほか、フォトブックやアクリルスタンド付きボックス仕様の初回限定盤も用意されている。
■ドキュメンタリーDVD『A Longest Day』
手前味噌商店通販：https://afro-skull.com/main/temae-miso-shop_top/
【初回限定ボックス】6,800円
・ツアードキュメンタリー映像DVD(119分 ※通常盤共通)
・特製フォトブック
・オリジナルアクリルスタンド
・クリアステッカー
【通常盤】5,000円
・ツアードキュメンタリー映像DVD
■＜高野哲単独行動ツアー50本！＞ドキュメントDVD 『 A Longest Day 』発売記念全編視聴会とミニライブ
open18:00 / start18:30
出演 : 高野哲／今井俊彦
▼チケット
・DVD付優先入場：\10,000 (D代別途)
・通常チケット：\5,000 (D代別途)
・当日券：\5,500 (D代別途)
【先行一次受付期間(DVD付のみ)】
受付期間：4月9日(火)22:00〜4月15日(月) 22:00
・一般：https://t.livepocket.jp/e/20240518tokyo
・会員：https://afro-skull.com/main/ds/ticket/
結果発表予定日：4月16日(火)予定
【二次受付期間】※通常チケットは二次受付より申込開始
受付期間：4月16日(火)10:00〜 公演日前日まで
※受付サイト：一次二次共通
※一般受付とFC会員受付はチケットサイトが異なります(受付期間は共通)
関連リンク
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