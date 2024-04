フランスのキッチンウェアブランド「ル・クルーゼ」より、「ミッキーマウス コレクション」と「ウィニー・ザ・プー コレクション」の新作が登場! テーブルをパッと明るくしてくれそうなキュートなコレクションをご紹介します♪今回新登場するのは、「ミッキーマウス」と「くまのプーさん」デザインのアイテムで、いずれも優しいニュアンスカラーが大注目ポイント! シルエットやレリーフがあしらわれたシンプルなデザインが魅力で、子供用にはもちろん大人も毎日使いたくなるような可愛さだ。

それぞれ、プレート、小皿、マグカップの3点がセットになった「テーブルウェア・セット」、カレーやパスタなどで大活躍間違いなしの「オーバル・ディッシュ」、小物入れとしても使えそうな「ミニ・ディッシュ(2個入り)」が用意されていて、食卓に並べるだけでもワクワクしちゃう♪ すべて可愛いオリジナルボックス入りとなっているので、贈り物にしても喜ばれそう。「ミッキーマウス コレクション」「ウィニー・ザ・プー コレクション」は、4月10日(水)より、全国のル・クルーゼ ショップ、公式オンラインショップ、全国のお取り扱い百貨店、公式オンラインショップ 楽天市場店、Yahoo!ショッピング店、その他オンラインショップにて順次展開される。大好きなミッキーやプーさんと一緒なら、食事がもっと楽しく美味しくなりそう♪(C)Disney(C)Disney.Based on the”Winnie the Pooh”works by A.A.Milne and E.H.Shepard.