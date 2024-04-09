¡Ö½õ¤±¹ç¤¤¡¢¶¦Æ±ºî¶È¤Ç¤¹¤«¤é¡×À¾Éð¡¦¾¾°æ²ÔÆ¬±û´ÆÆÄ¡¢ÄÁ¤·¤¯¼ººö¤Î¸»ÅÄÁÔÎ¼¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¡¡¢¡À¾Éð0¡½5¥í¥Ã¥Æ¡Ê9Æü¡¢¸©±ÄÂçµÜ¡Ë
¡¡À¾Éð¤Î¾¾°æ´ÆÆÄ¤ÈÀèÈ¯¤ÎÊ¿ÎÉ¤¬¡¢ÄÁ¤·¤¯¼ººö¤òµÏ¿¤·¤¿Ì¾¼ê¤Î¸»ÅÄ¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡£
¡¡0¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó1»à°ìÎÝ¡¢¥í¥Ã¥Æ»³¸ý¤Î¼å¤¤Åö¤¿¤ê¤ÎÍ·¥´¥í¤Ë¸»ÅÄ¤¬ÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¡£°ìÎÝ¤Ø¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤·¤¿¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¡¢°Á÷µå¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆó¡¢»°ÎÝ¤Ø¤È¥Ô¥ó¥Á¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£Ê¿ÎÉ¤ÏÂ³¤¯Í§¿ù¤ò¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤Î150¥¥íÄ¾µå¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤¬¡¢ÃæÂ¼¾©¤Ë½éµå¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÃæÁ°¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ2¼ºÅÀ¡£·ë²ÌÅª¤Ë·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨½é¤Î¸©±ÄÂçµÜ¤Ç¤Î»î¹ç¤Ï±«¾å¤¬¤ê¤Ç¶¯É÷¤¬Éñ¤¦°¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¸»ÅÄ¤Î¼éÈ÷¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¾°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½õ¤±¹ç¤¤¡¢¶¦Æ±ºî¶È¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Þ¤¿±ç¸î¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤«¤Ð¤Ã¤¿¡£Ê¿ÎÉ¤â¡Ö¼¡¤ÎÂÇ¼Ô¡ÊÍ§¿ù¡Ë¤«¤é»°¿¶¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¼¡¤â¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦1²ó¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼«¿È¤ÎÅêµå¤ò¾Ê¤ß¤¿¡£