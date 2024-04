小島よしおさん主演「The Day」公開！「ホノルルマラソン」ドキュメンタリーフィルム

ホノルルマラソン日本事務局は、お笑いタレントの小島よしおさんがホノルルマラソンに参加した模様をドキュメンタリーフィルムにまとめ、2024年4月9日より、大会公式YouTubeにて公開しました。

「ホノルルマラソン」ドキュメンタリーフィルム「The Day」

小島よしおさんは、2023年および2024年のホノルルマラソン応援サポーター&ランナーを務め、昨年は、自身としてホノルルマラソンに初参加。

大会当日には、時には途中で立ち止まり、時にはハイタッチをして、ランナーの皆さんにエールを贈りながら走り続け、その役割をつとめました。

最後はハワイ伝統のランナーの衣装に着替え5時間50分52秒で完走。

小島さんのマラソンに対する真摯な向き合い方がわかる約21分のショートフィルムに仕上がっています。

小島さんは今回のドキュメンタリーフィルムの完成にあたり、

今回、ホノルルマラソンに初めて参加してみてまず、日本人ランナーの多さに驚きました。

応援サポーターとしてみなさんを応援するはずなのに、逆にたくさんの勇気をもらって、感謝でいっぱいでした。

まさに、アロハですね(笑)

あと、水着で走れたこととホノルルマラソンのロゴにも描かれているキングスランナーの格好で、走れたことは初めての経験でした。

自分らしさを全面に出して走ることができて、本当にうれしかった!(笑)

ホノルルマラソンを通して密着していただいた“The Day”というショートフィルムは、自分自身の思いや人生哲学も語ったりしていますので、見応えのある作品に仕上がったのではないかと思っています。

見てくださるみなさんが何かを感じていただければ、そんなうれしいことはありません!オールハッピー、オッパッピー!!

と語っています。

ホノルルマラソン日本事務局では、このドキュメンタリーフィルムを通して、ランナーの方のみならず、たくさんの方に、走ることの楽しさ、ホノルルマラソンの楽しさを伝えています。

カラカウアメリーマイルを走る小島よしおさん

コース上でフラダンスの応援を受ける小島よしおさん

ゴールした瞬間の小島よしおさん

朝日に向かって走る小島よしおさん

