文藝春秋は、ノンフィクションライター・長田昭二さんの著書『貨物列車で行こう!』(紙書籍版/電子書籍版)を発売しました。

文藝春秋 著書『貨物列車で行こう!』

全国に200万人いるとされる「鉄」、つまり鉄道ファン。

乗って楽しむ「乗り鉄」、撮って楽しむ「撮り鉄」など細かく分類されていますが、その中で少数派ではあるものの強固な支持層が「貨物列車」ファン。

しかし、貨物列車は鉄道会社の社員にならなくては乗れません。

だからこそ憧れはつのります。

少年時代から貨物鉄道に魅せられていた長田さんは、50歳を超え、ついに取材で貨物列車への添乗を実現。

また、普通なら訪ねることができない貨物駅をすみずみまで探訪しました。

その取材成果のすべてをまとめたのが本書です。

路線図や構内図、貨物列車に乗らなくては見えない場面の激レア写真105点も掲載。

貨物鉄道ファンの夢がつまった一冊です。

書籍内容/目次



第一章 ついに貨物列車に乗る!

第二章 ルポ・東京貨物ターミナル

第三章 経営改革と未来の貨物輸送――JR貨物トップインタビュー

第四章 広島車両所探訪記

第五章 「セノハチ」貨物列車添乗ルポ――広島貨物ターミナル駅―西条駅

第六章 「文藝春秋」を北に追え!――貨物列車添乗ルポ

『貨物列車で行こう!』刊行記念プレゼントキャンペーン

応募期間:2024年4月9日(火)〜4月30日(火)正午

賞品:『貨物列車で行こう!』特製クリアファイル3枚セット(画像は見本であり、デザインは変更になる場合があります)

当選人数:15名

応募方法:詳細は、文藝春秋BOOKS内のページを確認ください

文藝春秋電子書籍編集部Xをフォローして、該当ポストをリポストされた方の中から抽選で15名に、本書収録の構内図(札幌貨物ターミナル駅、隅田川駅、東京貨物ターミナル駅)を印刷した特製クリアファイル3枚セットをプレゼントします。

書誌情報



書名:貨物列車で行こう!

著者:長田昭二

価格:税込1980円(紙書籍版)/税込1900円(電子書籍版)

発売日:4月9日(火)

電子版の配信電子書店:Kindleストア、Apple Books、楽天Kobo、ReaderStore、紀伊國屋書店Kinoppy、BookLive!、honto他、電子書籍を配信している主要書店

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 構内図クリアファイルをプレゼントするキャンペーンを開催!文藝春秋 著書『貨物列車で行こう!』 appeared first on Dtimes.