IWC腕時計「ポルトギーゼ・オートマテック」24年新作、鮮やかホライゾンブルー文字盤＆スリムケース

IWC(アイダブリューシー)のアイコンウォッチ「ポルトギーゼ(PORTUGIESER)」コレクションから、2024年の新作モデル「ポルトギーゼ・オートマティック 42」「ポルトギーゼ・オートマティック 40」が登場。

IWCのアイコンウォッチ「ポルトギーゼ」

IWCを象徴する腕時計の1つ「ポルトギーゼ」は、1930年代後半に起源を持つ、メゾンの中でも歴史のあるモデル。独特な丸みを帯びたアプライドのアラビア数字や、シャープなリーフ針、レイルウエイを思わせる特徴的な分目盛などが特徴としてあげられる。

側面をほっそりとさせた「ポルトギーゼ・オートマティック」24年新作

そんなIWC「ポルトギーゼ」の自動巻きモデル「ポルトギーゼ・オートマティック」は、3時位置のパワーリザーブインジケーター、9時位置のスモールセコンドの優れた配置により、すっきりとバランスのとれた文字盤デザインを叶えたモデル。2024年新作は、ケース構造をアップデート。これまで以上に側面をほっそりとさせ、エレガントな見た目に仕上げている。

深みのある文字盤デザイン

文字盤は、真鍮ベースにサンバースト仕上げ、または繊細なブラスト仕上げを施し着色。15層のラッカーを塗布し、精密に研磨し磨き上げた後、ハイグロス仕上げを施している。これらの工程により実現した3次元効果は、文字盤に奥行・深みを生むだけでなく、高い視認性も兼ね備える。

「ポルトギーゼ・オートマティック 42」

ケース径42mmの「ポルトギーゼ・オートマティック 42」は、ケースの素材・文字盤のカラーが異なる6つのモデルを用意。中でも、18K ホワイトゴールドケースにホライゾンブルーの文字盤、18K レッドゴールドケースにオブシディアンブラックの文字盤、ステンレススティールにデューンの文字盤は、新たなカラーバリエーションとなる。ムーブメントは、7日間(168時間)のパワーリザーブを実現するパワフルなIWC 自社製ムーブメント、キャリバー52011を搭載する。

「ポルトギーゼ・オートマティック 40」

一方40mmの「ポルトギーゼ・オートマティック 40」は、18K ホワイトゴールドケースにホライゾンブルーの文字盤、18K レッドゴールドケースにオブシディアンブラックの文字盤の2パターン展開。ムーブメントは、約60時間のパワーリザーブを備える自家製ムーブメント キャリバー82200を備えている。



【詳細】

■「ポルトギーゼ・オートマティック 42」

＜仕様＞

ガラス：両面反射防止加工を施したダブルボックスサファイアガラス

防水性：5気圧

大きさ：直径42.4mm、厚さ13mm

＜素材・価格＞

・Ref. IW501708

価格：3,740,000円

素材：18K ホワイトゴールドケース、ホライゾンブルーの文字盤、ロジウムメッキの針とアプライド・インデックス、サントーニ社製のグラディエントライトブルーのカーフスキン・ストラップ、18K ホワイトゴールド製フォールディングバックル

・Ref. IW501707

価格：3,575,000円

素材：18K レッドゴールドケース、オブシディアンの文字盤、ゴールドメッキの針とゴールドアプライド・インデックス、サントーニ社製のブラックのアリゲーター・ストラップ、18K レッドゴールド製フォールディングバックル

・Ref. IW501705

価格：1,870,000円

素材：ステンレススティールケース、デューンの文字盤、ゴールドメッキの針とゴールドアプライド・インデックス、ブラックのアリゲーター・ストラップ、ステンレススティール製フォールディングバックル

・Ref. IW501701

価格：1,870,000円

素材：ステンレススティールケース、シルバーメッキの文字盤、ゴールドメッキの針とアプライド・インデックス、ブラックのアリゲーター・ストラップ、ステンレススティール製フォールディングバックル

・Ref. IW501702

価格：1,870,000円

素材：ステンレススティールケース、シルバーメッキの文字盤、ブルーの針とアプライド・インデックス、ブルーのアリゲーター・ストラップ、ステンレススティール製フォールディングバックル

・Ref. IW501704

価格：2,035,000円

素材：ステンレススティールケース、ブルーの文字盤、ロジウムメッキの針とアプライド・インデックス、ステンレススティール・ブレスレット

＜ムーブメント仕様＞

ムーブメント IWC自社製キャリバー 52011

振動数：28,800回／時(4Hz)

石数：31

パワーリザーブ：7日間(168時間)

巻き上げ：自動巻き



■「ポルトギーゼ・オートマティック 40」

＜仕様＞

ガラス：両面反射防止加工を施したダブルボックスサファイアガラス

防水性：5気圧

大きさ：40.4mm、厚さ12.4mm

＜素材・価格＞

・Ref. IW358402

価格：2,750,000円

素材：18K ホワイトゴールドケース、ホライゾンブルーの文字盤、ロジウムメッキの針とアプライド・インデックス、サントーニ社製のライトブルーのカーフスキン・ストラップ、18K ホワイトゴールド製ピンバックル

・Ref. IW358401

価格：2,596,000円

素材：18K レッドゴールドケース、オブシディアンブラックの文字盤、ゴールドメッキの針とゴールドアプライド・インデックス、サントーニ社製のブラックのアリゲーター・ストラップ、18K レッドゴールド製ピンバックル

＜ムーブメント仕様＞

ムーブメント IWC自社製キャリバー 82200

振動数：28,800回／時(4Hz)

石数：31

パワーリザーブ：60時間

巻き上げ：自動巻き

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