¡Ú¥ß¥¹Àì½¤¡ÛÃíÌÜ¤Î¸½Ìò1Ç¯À¸♡ ¤³¤À¤ï¤ê¤Î¡ÔÂ«´¶¤Þ¤ÄÌÓ¡Õ¥Æ¥¯¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª

専修大学1年(国際コミュニケーション学部異文化コミュニケーション学科)

グローバルに活躍するフレッシュガール

専修大学ミスコンテスト2023でグランプリになった注目の1年生!海外で活躍する夢を叶えるため、英語に中国語と勉強も全力で。実は可愛い女のコオタクな一面も♡

Check! メイクのポイント&こだわり♡

家を出る前にメイクキープミストをかけてメイク崩れを徹底防止!なので、普段持ち歩くのはリップのみです。荷物は最小限で身軽に。



メイクはTikTokなどの動画を参考にアプデするように意識しています!柏木由紀さんやシロチさん、

顔の系統が似ている人の動画をチェックするのがあか抜けへの近道です♡



この春、台湾に留学するので、台湾や中国などの海外コスメも試して語学の勉強と一緒に美容の研究も楽しみたいな。

Check! メイクセット

AMUSEのクッションファンデ。



▲ャンメイクのフェイスパウダー。



Too Cool for Schoolのシェーディング。



ぅャンメイクのマルチアイベース02。



の筆



OLENSのカラコンはグレーを愛用。着色直径が小さめで自然に盛れます。



無印良品のビューラー。小さいので、下まつ毛もやりやすい。



┘團鵐札奪函



キャンメイクのチーク。



CLIOのアイシャドウパレット12。



セザンヌのハイライト。ナチュラルな輝きがお気に入り。



キャンドゥのアイブロウ。粉飛びしなくて優秀。



the SAEMのコンシーラーペンシル。下まぶたに塗って涙袋を自然にぷっくりさせる。



セザンヌの二重アイライナー 20番。涙袋の影を八の字に入れて描くのに使用。



くれ竹のアイライナー。068。筆先が細くてやわらかいので描きやすい。



哀Εンジョンヨのマスカラは03シアーグレーを使用。カールキープ力が高い!



吋スミーの眉マスカラ。09ナチュラルアッシュ。眉の色ムラがなくなる。



殴蹈爛▲鵐匹離哀螢奪拭爾01。黒目の下に入れて立体感を演出。



M・A・Cのリップ。ポッシュピットで、ローズブラウンな色あい。



Check! おうちポーチ

収納力抜群のバニティポーチ。

Check! セルフメイクのポイント!

束感まつ毛にはピンセットがマスト

使用コスメ

目力アップのためにまつ毛の束感がこだわり。16のマスカラを塗るだけでも束感はできるけど、さらにピンセットを使って理想的な形に。目が華やかになるだけでなく面長解消も!

メイク方法

16のコームを使ってまつ毛全体を持ち上げる。



16を縦に持ってさらに1本1本のばしながらまつ毛を整える。



8を使い、扇形をイメージして10個くらいまつ毛の束を作る。

撮影/楠本隆貴(will creative) 文/柿沼奈々子

●掲載アイテムはすべて本人私物のため、ブランドへの問いあわせはご遠慮ください。