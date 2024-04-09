¡Úµð¿Í¡Û¥ä¥¯¥ë¥È¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¡ª²¬ËÜÏÂ¤ÏÂè2¹æ¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É2°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ »³ùõ¤Ï6²óÅÓÃæ1¼ºÅÀ¤ÎÇ´Åê¤Çº£µ¨½é¾¡Íø
¢£¥×¥íÌîµå¡¡¥ä¥¯¥ë¥È 1¡Ý3 µð¿Í¡Ê9Æü¡¦¼¯»ùÅçÊ¿ÏÂ¥ê¡¼¥¹µå¾ì¡Ë
µð¿Í¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¡£Ä´À°¤Î¤¿¤á´Ý²Â¹À¡Ê34¡Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤ËÂÓÆ±¤»¤º¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤Ï½Å¿®¿µÇ·²ð¡Ê30¡Ë¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Çº£µ¨½é¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç2ÈÖµ¯ÍÑ¤À¤Ã¤¿ÌçÏÆÀ¿¡Ê23¡Ë¤¬¥×¥í½é¤È¤Ê¤ë3ÈÖ¤Ç¤Î¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¡£ÀèÈ¯¡¦»³粼°Ë¿¥¡Ê25¡Ë¤Ï2²ó¤ËÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é8ÈÖ¡¦Éð²¬Î¶À¤¡Ê22¡Ë¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤¿¤ìÀèÀ©¤òµö¤¹¤â6²óÅÓÃæ1¼ºÅÀ¤ÈÇ´¤ê¤ÎÅêµå¡£5²ó¤Ë¤Ï1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê27¡Ë¤Ë2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¾¡Íø¡£
1²ó¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀèÈ¯¡¦¾®ß·Îç»Ë¡Ê26¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢µð¿Í¤ÎÀèÆ¬¡¦½Å¿®¤ÏÆó¥´¥í¡¢2ÈÖ¡¦µÈÀî¾°µ±¡Ê29¡Ë¤Ï±¦Á°°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡¢3ÈÖ¡¦ÌçÏÆ¤ÏÆóÎÝ¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç·Ò¤°¤â4ÈÖ¡¦²¬ËÜ¤ÏÍ·¥´¥í¤ÎÊ»»¦ÂÇ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÌµÆÀÅÀ¡£
¤½¤ÎÎ¢¡¢»³粼¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀèÆ¬¡¦±ö¸«ÂÙÎ´¡Ê30¡Ë¤ËÃæ°ÂÂÇ¤òÊü¤¿¤ì¡¢¤¤¤¤Ê¤ê½ÐÎÝ¤òµö¤·¤¿¡£2ÈÖ¡¦À¾ÀîÍÚµ±¡Ê31¡Ë¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£¤·¤«¤·3ÈÖ¡¦¥ª¥¹¥Ê¡Ê31¡Ë¤Î»àµå¤òÍ¿¤¨¡¢Â³¤¯4ÈÖ¡¦Â¼¾å½¡Î´¡Ê24¡Ë¤Ë¤â»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤òµö¤¹¤È1»àËþÎÝ¤Ë¡£5ÈÖ¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¡Ê31¡Ë¤ÏÆóÄ¾¡¢ÆóÎÝÁö¼Ô¤Î¥ª¥¹¥Ê¤¬Ìá¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
2²óÎ¢¡¢ÀèÆ¬¤ÎÄ¹²¬½¨¼ù¡Ê22¡Ë¤Ë¥é¥¤¥ÈÀþ¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤òµö¤¹¤È¡¢Â³¤¯7ÈÖ¡¦ÃæÂ¼ÍªÊ¿¤ÎÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò»³粼¤¬¥Õ¥£¥ë¥À¡¼¥¹¥Á¥ç¥¤¥¹¡£Ìµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿8ÈÖ¡¦Éð²¬¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÃÆ¤ÊÖ¤¹Å¬»þÂÇ¤òÊü¤¿¤ìÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£
ÃæÈ×5²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î½Å¿®¤¬±¦°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤ÈÂ³¤¯2ÈÖ¡¦µÈÀî¤Ï»Íµå¡£3ÈÖ¡¦ÌçÏÆ¤¬Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á¡¢1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¹¥µ¡¤òºî¤ê·Þ¤¨¤¿4ÈÖ¡¦²¬ËÜ¤Ï¾®ß·¤ÎÅê¤¸¤¿3µåÌÜ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£
ÀèÈ¯¤·¤¿»³粼¤Ï5²ó3Ê¬¤Î2¤òÅê¤²¤Æ6°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤ÎÇ´Åê¡£
»î¹ç¤Ï½ªÈ×¤ËÆþ¤Ã¤¿7²ó¡¢2»àÁö¼ÔÌµ¤·¤«¤é²¬ËÜ¤ËÂè2¹æ¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤¬¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢ÅÀº¹¤ò2ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
»³粼¤Î¹ßÈÄ°Ê¹ß¤Ï¹âÍüÍºÊ¿¡Ê31¡Ë¡¢À¾´ÜÍ¦ÍÛ¡Ê22¡Ë¡¢ÃæÀî â«ÂÀ¡Ê30¡Ë¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ëÅêµå¡£
9²ó¤Ï¼é¸î¿À¡¦ÂçÀª¡Ê24¡Ë¤¬¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×ÂÇÀþ¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¡¢»î¹ç½ªÎ»¡£