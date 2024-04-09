Kis-My-Ft2、ニューアルバム『Synopsis』コンセプト楽曲「Loved One」MV公開。メンバーがゲームクリエイターに
Kis-My-Ft2が、5月8日にリリースする通算10枚目のオリジナルアルバム『Synopsis』(読み：シノプシス)に収録される新曲「Loved One」のミュージックビデオを公開した。
◆「Loved One」MV
アルバムタイトルの『Synopsis』は「あらすじ」という意味で、大切な人達と創り上げる新たなストーリーをコンセプトに、これから始まるKis-My-Ft2の“Synopsis”を表現した作品。
ミュージックビデオは、とあるゲーム会社を舞台に、メンバー6人がプログラマーやグラフィックデザイナー、サウンドクリエイターなどゲーム制作にまつわる職業に扮し、チームとなってゲームを作り上げていくというストーリーが描かれた。
切磋琢磨して1つのものを作り上げていく演技シーンの中にCGの世界観も織り交ぜられ、ワクワクする映像に仕上がっている。サビのダンスにも「ゲーム」の要素が取り入れられており、電源プラグを差し込むような動き、コントローラーを操作し、身体がそれに連動して操られているような動きなどユニークな振り付けとなっている。
また、アルバム『Synopsis』特設サイトも本日よりオープンしている。
『Synopsis』
◾️初回盤A
[CD+DVD] [CD+Blu-ray]
￥4,180(税込)
[CD収録内容]
M1 “10th” Overture
M2 Loved One
M3 C'monova
M4 Connecting!!
M5 Keep it 100
M6 WANI-WANI
M7 Chillax’
M8 HEARTBREAKER
M9 B-SIDE
M10ほしゆい
M11 With...
M12 I Miss You
全11曲 / 12Track
※「Chillax’」は初回盤A / 通常盤のみ収録になります。
[DVD / Blu-ray収録内容]
・「Loved One」Music Video
・「I Miss You」Music Video
・「I Miss You」Solo Edit
Kento Senga ver.
Toshiya Miyata ver.
Wataru Yokoo ver.
Taisuke Fujigaya ver.
Yuta Tamamori ver.
Takashi Nikaido ver.
全6 ver.収録
・「Synopsis」制作メイキングドキュメンタリー
[封入特典] 動画視聴シリアルナンバー / 応募券
[仕様] スリーブ仕様
◾️初回盤B
[CD+DVD] [CD+Blu-ray]
￥4,180(税込)
[CD収録内容]
M1 “10th” Overture
M2 Loved One
M3 C'monova
M4 Connecting!!
M5 Keep it 100
M6 WANI-WANI
M7 HEARTBREAKER
M8 B-SIDE
M9ほしゆい
M10 With...
M11Reset
M12 I Miss You
全11曲 / 12Track
※「Reset」は初回盤B / 通常盤のみに収録。
[DVD / Blu-ray収録内容]
・キスマイビビリランド
・メンバープロデュース/監修した楽曲の作品コンセプトを語るソロインタビュー
[封入特典] 動画視聴シリアルナンバー / 応募券
[仕様] スリーブ仕様
◾️通常盤
[CD] ￥3,300(税込)
[CD収録内容]
M1 “10th” Overture
M2 Loved One
M3 C'monova
M4 Connecting!!
M5 Keep it 100
M6 WANI-WANI
M7 Chillax’
M8 HEARTBREAKER
M9 B-SIDE
M10ほしゆい
M11 With...
M12 Reset
M13 Forever girl
M14笑って 泣いて
M15 I Miss You
全14曲 / 15Track
※「Forever girl」「笑って 泣いて」は通常盤のみに収録
[初回封入特典]
動画視聴シリアルナンバー / 応募券
[初回仕様]
初回スリーブ仕様＋フォトブック12P
◾️×××××.POP UP STORE限定商品
￥3,960(税込)
https://pop-up.merch-company.jp/s/j/?ima=0410
[CD収録内容]
DISC1
M1 “10th” Overture
M2 Loved One
M3 C'monova
M4 Connecting!!
M5 Keep it 100
M6 WANI-WANI
M7 HEARTBREAKER
M8 B-SIDE
M9 ほしゆい
M10 With...
M11 I Miss You
DISC2
M1 Fear
M2 SO BLUE
M3 Two as One
M4 想花
M5Lemon Pie
M6 Sweet Melody
全16曲17Track
[Blu-ray収録内容]
・「Fear」Music Video
・「Two as One」Music Video
・「想花」Music Video
・「Sweet Melody」Music Video
※動画視聴シリアルナンバー / 応募券の封入はございません。
関連リンク
◆Kis-My-Ft2 オフィシャルX
◆Kis-My-Ft2 オフィシャルYouTube