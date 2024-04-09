RADWIMPSの野田洋次郎、新曲「EVERGREEN feat.kZm」MV公開
RADWIMPSの野田洋次郎が、YENTOWN所属ラッパーkZmをフィーチャリングに迎えた新曲「EVERGREEN feat.kZm」のミュージックビデオを公開した。
◆野田洋次郎 動画 / 画像
4月1日、新木場FACTORYで開催されたkZm率いるレーベル・De-void*主催イベント＜Enter to AKUMU CLUB＞に野田洋次郎がサプライズ出演し、「EVERGREEN feat.kZm」を披露した。SNSではパフォーマンスの動画が拡散されるなど楽曲が話題になっている中、本日4月9日、いよいよミュージックビデオが公開となった。監督は、これまでRADWIMPSの様々なミュージックビデオやライブ演出も手掛けている山田健人が務めた。
■「EVERGREEN feat.kZm」
配信リンク：https://lnk.to/ny_eg
▲kZm
▲ジャケット画像
【7inchアナログ盤】UPKH-20001 2,500円(税込)
2024年5月10日(金)リリース
配信リンク：https://lnk.to/eg7inch
▼収録
Side-A：EVERGREEN feat.kZm
Side-B：EVERGREEN feat.kZm (KM Remix)
関連リンク
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◆野田洋次郎 オフィシャルInstagram