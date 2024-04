健康的でアクティブな生活をサポートするブランドに刷新！マイプロテイン ブランドリニューアル

英国発スポーツ栄養ブランド「マイプロテイン」は、2024年4月より、ブランドリニューアルを実施します。

「Demand More. もっと先を望む、あなたに力を与えるために。」を信念に、世界70カ国で展開するスポーツ栄養ブランドとして、健康的でアクティブな生活をサポートする多様な商品をお届けします。

マイプロテイン ブランドリニューアル

今回のブランドリニューアルでは、商品パッケージや公式ホームページ、ブランドカラーを刷新しました。

また、これまでブランドを代表してきたロゴも刷新し、新しいロゴ「マイコン」を導入。

「マイコン」は、パフォーマンスとウェルネスの2つの要素が一体となり、多様なニーズを持つ多くの人へ力を与えることを表しています。

ブランドリニューアルの背景

マイプロテインは、2004年のブランド設立以来、ヨーロッパをはじめとする世界70カ国以上での展開を経て、世界のフィットネス業界において重要な役割を果たしてきました。

2023年でブランド誕生20周年を迎えたマイプロテインは、フィットネスシーンにおけるサポートはもちろん、フィットネス業界の壁を超えて、健康的でアクティブな毎日を過ごしたい全ての方のウェルビーイングをサポートするブランドへ進化するため、ブランドリニューアルを実施する運びとなりました。

今後、消費者の声を取り入れた日本独自の商品開発やオンラインの枠にとらわれない販路拡大に向けて、様々なサービス展開を目指します。

マイプロテインCEO、Neil Mistry(ニール・ミストリー)氏のコメント

マイプロテインは2004年にイギリスで誕生して以来、スポーツ栄養ブランドとして多くのことを成し遂げてきました。

今後もプロテインやサプリメントをはじめとした多様な商品展開を通じて、より健康的でアクティブなライフスタイルをサポートし、すべての人を力づける責任があると考えています。

従来のフィットネス・ファーストという考え方を刷新することで、より身近で、健康とウェルネスの双方においてサポートできるブランドを目指します。

このような経緯でマイプロテインは、既存の強みを生かしたブランドリニューアルを決意をしました。

これまでのフィットネス業界に対する壁や認識を超えて、誰もが健康を第一に考え、アクティブに過ごせるようサポートするブランドへ生まれ変わります。

