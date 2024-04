日本能率協会総合研究所は、2024年4月24日(水)に無料オンラインセミナーを開催します。

日本能率協会総合研究所 オンラインセミナー「健康ニーズ基本調査」10年分の長期時系列データを活用した新商品開発のためのニーズ探索

開催日時:4月24日(水)11:00〜11:45(予定)

申込期限:2024年4月19日(金)

視聴URLの連絡:2024年4月23日(火)

場所:オンライン(Zoom)

参加費:無料(事前登録制)

定員:80名 ※申し込み多数の場合は抽選となります

申し込み方法:下記URLの申込ページ最下部のフォームより申し込みください

https://www.jmar.biz/news_and_column/webseminar_240424/

企業が成長するために、新規事業の創出・新商品開発は不可欠です。

新規事業の創出・新商品開発において、“ニーズ”は外せない大きな視点です。

このニーズの確認はどの企業でも行われている活動ですが、単発の調査でニーズ探索を実施しても、新規事業創出・新商品開発になり得るニーズの大きさかどうか分かりづらいという課題があります。

そこで、今回のセミナーでは長期時系列データを活用したニーズ探索の重要性を解説します。

セミナーで紹介する「健康ニーズ基本調査」は、1998年から毎年実施している調査で、一都三県の15〜79歳の男女を対象に、健康状態や健康意識・健康のための行動や積極的に食べているもの、また積極的に摂りたい栄養素等を確認しています。

『健康』は、年齢・性別関係なく、誰もが関係するテーマです。

今回のセミナーでは、「健康ニーズ基本調査」10年分の時系列データを活用した有望ヘルスケア領域の探索分析事例を紹介します。

有望領域の選定に必要な視点や領域選定後の進め方についても解説します。

※期間限定で後日視聴も可能なので当日参加が難しい方も申込みできます

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 長期時系列データを活用したニーズ探索の重要性を解説!日本能率協会総合研究所 オンラインセミナー「健康ニーズ基本調査」 appeared first on Dtimes.