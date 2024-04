歴代大賞受賞アーティストの作品を展示！東京建物 企画展「Brillia Art Award 大賞展」

東京建物は、2024年4月20日(土)から6月9日(日)まで、東京建物京橋ビル1階の「BAG-Brillia Art Gallery-(バッグ ブリリア アート ギャラリー)」および東京建物八重洲ビル1階のBrillia Lounge「THE GALLERY」の2カ所で企画展「Brillia Art Award 大賞展」を開催します。

東京建物 企画展「Brillia Art Award 大賞展」

東京建物は、次世代を切り開く先進性を持ったアーティストの出会い・応援を目的として公募展Brillia Art Awardを2018年から開催しており、2024年で7年目を迎えます。

Brillia Art Awardでは、完成した作品ではなく作品プランを募集します。

入選者には作品制作補助金が支給されるとともに、東京建物八重洲ビル1階Brillia Lounge内の展示スペース「THE GALLERY」で、約3ヶ月間にわたり作品が展示されます。

また、アートに興味のある方がアーティストを直接気軽にサポートできるデジタルプラットフォーム「ArtSticker(アートスティッカー)」への登録権利が付与されます。

Brillia Art Awardは過去6年間で20名のアーティストを支援してきました。

近年は海外で活躍するアーティストからの応募も多く、広く開かれた公募展に成長してきました。

本展では、東京建物が2018年から毎年開催してきた公募展「Brillia Art Award」において大賞を受賞したアーティストの作品を展示し、Brillia Art Awardの歴史を紹介します。

また、本展で展示する一部の作品や関連商品をBAGで販売します。

展覧会について

1. 展示内容

・BAG内展示スペース「+1」:Brillia Art Award大賞受賞アーティスト5名の作品を展示します。

・BAG内展示スペース「+2」:過去6年間のBrillia Art Award入選アーティストをパネルで紹介するとともに、作品および関連グッズの販売を行います。

・東京建物八重洲ビル1階Brillia Lounge内の展示スペース「THE GALLERY」:2022年大賞受賞アーティストである四方謙一氏の作品を展示します。

2. イベント

会期中に出展アーティストによる作品解説などのギャラリートークを予定しています。

3. 出展作家紹介

※紹介しているのは過去の受賞作品であり、本展の展示作品とは異なります。

・万年/Wan Nian (2023年大賞受賞作品「静寂の記憶」)

万年

万作品(静寂の記憶)

・四方謙一/Kenichi Shikata (2022年大賞受賞作品「この光の群れの中で」)

四方謙一

四方作品(この光の群れの中で)

・柳早苗/Sanae Yanagi (2021年 大賞受賞作品「Au fil du temps / ときを縫う」)

柳早苗

柳作品(Au fil du temps / ときを縫う)

・園田源二郎/Genjiro Sonoda (2020年 大賞受賞作品「空間句集 場『CASE ことばのうらがわ』」)

園田源二郎

園田作品(空間句集 場『CASE ことばのうらがわ』」)

・寺村サチコ/Sachiko Teramura (2019年 大賞受賞作品「ラフレシアのゆめ」)

寺村サチコ

寺村作品(ラフレシアのゆめ)

・塩見真由/Mayu Shiomi (2018年 大賞受賞作品「What?」)

塩見真由

塩見作品(What?)

開催概要

展覧会名 : 『Brillia Art Award 大賞展』

会期 : 2024年4月20日(土)〜6月9日(日) ※「THE GALLERY」での展示は6月28日(金)まで。

会場 :

1. BAG-Brillia Art Gallery-:東京都中央区京橋3-6-18 東京建物京橋ビル1階

開館時間 11:00-19:00(休館日:月曜日)

※祝日月曜の4月29日、5月6日は開館し、翌4月30日、5月7日は休館。

※四方謙一氏を除く大賞受賞者5名の作品を展示。

2. THE GALLERY:東京都中央区八重洲1-4-16 東京建物八重洲ビル1階Brillia Lounge内

※四方謙一氏の作品を6月28日(金)まで常時展示

料金 : 無料

主催 : 東京建物株式会社

企画監修 : 公益財団法人彫刻の森芸術文化財団

デザイン : 株式会社クオラス

展示施工 : 伏見雅之(Light Brothers)

運営 : 株式会社クオラス

