千葉県いすみ市で「ISUMI Glamping Resort & Spa SOLAS」施設を運営する大日商事は、エシカルなウェディングが出来る会場として、要望に応じた結婚式を行うプランの予約受付を開始しました。

いすみグランピングリゾート&スパ「ソラス」エシカルグランピングウェディング

ソラスではふたりの思いを紡ぐ特別なエシカルグランピングウェディングを提供します。

大切な日だからこそ、心からの好きを、贅沢に詰め込みたいそんな思いに寄り添ってふたりだけのプランで案内します。

自然との共生を感じ、居心地のいい空間と時間の中でかけがえのない1日を一緒に創り上げることができます。

施設情報

グランドオープン: 2022年8月1日〜

施設名 : ISUMI Glamping Resort & Spa SOLAS

(いすみ ぐらんぴんぐ りぞーと & すぱ そらす)

所在地 : 〒298-0015 千葉県いすみ市釈迦谷1610-1

施設URL :https://solas-glamping.jp/

ウェディングURL :https://wedding.solas-glamping.jp/

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post エシカルなグランピングウェディングができるプランを提供開始!いすみグランピングリゾート&スパ「ソラス」 appeared first on Dtimes.