着物×ダンス×パフォーマンスを組み合わせたアカデミー！逗子 ダンススタジオ アレス「アーティストパフォーマー」第2期生

子どもを中心とした総合ダンススタジオ「Zusi Dance Studio Ales(逗子 ダンススタジオ アレス)」は、2023年10月から開講した大人の女性向けビューティーアカデミー「BEAUTY GRACE(アーティストパフォーマー)」第2期生の募集を開始、2024年4月18日(木)から講座をスタートします。

4月から6月は木曜日・月に1回、7月以降は木曜日・日曜日に月一回ずつの計2回の開講になります。

また、無料体験会を5月12日(日)に同スタジオにて開催します。

逗子 ダンススタジオ アレス「BEAUTY GRACE(アーティストパフォーマー)」第2期生

講座名:「BEAUTY GRACE(アーティストパフォーマー)」第2期生

特徴 :着物×ダンス(ウォーキング)×パフォーマンスを組み合わせた関東初のビューティーアカデミー

開講日:2024年4月18日(木)

費用 :入会金 11,000円

ディプロマ作成料 11,000円

10回講座 132,000円

※費用は全て税込です

逗子葉山駅から徒歩1分の場所にある「Zusi Dance Studio Ales」でレッスンを行うBEAUTY GRACE(アーティストパフォーマー)は、女性をトータルに磨き上げるアカデミー、オーラアップをして輝き続けたい女性のためのレッスンです。

日本の伝統的な着物文化と現代のダンスを彩・静・動で表現、作品撮りをして動きの軌跡を残すことで、ダンス×アートを融合させた「ダンスARTS」という新たなジャンルの芸術作品(画像・動画)を生み出せることもレッスンの魅力のひとつとなっています。

ターゲット「全国30代〜60代の女性」

下記のような方に特にお勧めの養成講座です。

・美しくありたい女性

・ミセスコンテストなどに出演し自ら輝き続けたい女性

・非日常的な体験ができる仲間(コミュニティ)作りをしたい方

コンセプト「価値」×「レッスン」

着物×ダンス(ウォーキング)×パフォーマンスを組み合わせた関東初のビューティーアカデミーとなっています。

京都にて開催された「KIMONO RUNWAY COLLECTION」にも出演しました。

強み「舞台クリエイター(早也香)」 舞踊歴 35年・指導歴 20年

関野 早也香 1(創作作品 『花華』)

バトントワリング日本一の経歴を持ち、特技を活かしてダンスに転向した後も「好きを仕事に!」をモットーにパフォーマンスを追及。

幼児から70代まで幅広い年齢層の生徒様、総勢2,000人以上の方にパフォーマンスを指導。

舞台・振付演出家としてあらゆるショーのステージを担当し、自らも、得意としている企画殺陣(刀)・和傘・扇子などを使った和装創作パフォーマンスをSTAGEで披露。

日本文化を海外に発信すべく活動中。

ポイント「ダンスARTSとは」

衣装を身にまとうアーティストパフォーマー達が、美しく繊細なウォーキングを披露し、着物の柔らかな風合いがダンスのリズムに合わせて揺れ、空間を舞い美しさを生み出します。

パフォーマーの身振り手振りは、まるで絵画の筆のように空間を彩り、観客の心を魅了。

この流暢な動きは、日本の伝統的な着物文化と現代のダンスを彩・静・動で表現、ダンス×アートを融合させた「ダンスARTS」という新たなジャンルの芸術作品(画像・動画)です。

「Zusi Dance Studio Ales」は、子育てが少し落ち着いてきた世代の女性が、若い頃に楽しんでいた趣味や好きなことをまた少し再会したいな、昔はこんな夢があったのに、というセミプロ・プロの技術を持った女性たちがまた新たに輝けるステージを創ります。

同じような境遇の女性たちと『ワクワクすること』『楽しい体験』をたくさん経験していただき、【美しく在り続ける】をモットーに、技術も磨きながら輝いていけるパフォーマー集団を目指しています。

STAGEを企画することで様々なアーティストの方とコラボレーションし、日本文化を世界に発信していきます。

