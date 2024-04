”ビースト”で知られるアメリカ大統領専用車の限定生産ミニカー！RAI'S「1/43 キャデラック ワン THE BEAST 2019 アメリカ大統領専用車 (日本来日仕様)」

ヒコセブンは、オリジナルブランド「RAI’S」からレジン製1/43スケール(約15.5cm)、キャデラック ワン THE BEAST 2019 アメリカ大統領専用車 (日本来日仕様)を2024年4月9日より直営店の「モデルギャラリー HIKO7」及び全国模型取扱店にて予約開始しました。

RAI’S「1/43 キャデラック ワン THE BEAST 2019 アメリカ大統領専用車 (日本来日仕様)」

THE BEASTはアメリカ大統領専用車の愛称のひとつで、キャデラック ワンとも呼ばれています。

今回モデル化の車両は2018年頃に配備された車両で、先代のトランプ大統領や現在のバイデン大統領が使用しています。

リムジン型のボディで、近くで爆弾が爆発しても耐えられるよう分厚い外装と防弾ガラスで覆われています。

運用する際は常に2台を走らせ、どちらに大統領が載っているか判別しづらくしています。

来日仕様では先端の国旗がアメリカ国旗と日本国旗となっています。

最近ではG7広島サミットの際に運用されておりました。

RAI’Sではすべて1度限りの限定生産モデルになります。

各種専用の装備品から、アンテナ等この車両ならではの装備までを、1/43スケールで可能な限り再現しています。

概要

名称 :1/43 キャデラック ワン THE BEAST 2019 アメリカ大統領専用車

(日本来日仕様)

限定数 :600台

商品番号:H7431909

JAN :4580198723791

予約開始日:2024年4月9日

発売予定 :2024年5月〜6月

販売価格 :22,000円(税込)

サイズ :1/43スケール

ボディ素材:レジン(樹脂) 塗装済み完成品

パッケージ:(W)206mm × (D)92mm × (H)82mm *透明ケース付

対象年齢 :14才以上

仕様 :ディスプレイ用モデル(可動無し)

販売店 :モデルギャラリー HIKO7 神奈川県横浜市栄区笠間2丁目15-9

及び全国模型取扱店

