リテールテック分野における世界的リーダー、チェックポイントシステムズの日本法人である「チェックポイントジャパン」は、小売業向け防犯ゲート新製品「NS45」を新たに発売しました。

チェックポイントジャパン 小売業向け防犯ゲート「NS45」

「NS45」は、高い検知性能を誇るチェックポイントの防犯ゲート最上位シリーズ「NEO」で初となる壁面取り付け型の防犯ゲートです。

そのスリムでシンプルな形状により、店舗デザインやスペースに与える影響が少なく、防犯ゲートの存在を目立たせたくない店舗でも違和感なく導入できます。

目立たず、空間に溶け込む「壁面設置型」の防犯ゲート

店舗デザインやスペースへの影響が極めて少なく、シームレスな導入が可能です。

ホワイトとブラックの2色展開で、店舗イメージに合わせて選択できます。

コンパクトながら、優れた検知性能

防犯ゲート最上位シリーズ「NEO」基板を搭載し、高い検知性能が実証されています。

これにより、店舗の盗難対策を強化し、ロス削減と売上の最大化に貢献します。

ワイヤレス接続

ゲート間の同期がワイヤレスで行われるため、配線がシンプルで、設置工事にかかる時間が短縮されます。

商品概要

・サイズ:

アンテナ本体 660×57×58mm

アラームボックス:201.5×202×40mm

・検知幅:最大80cm(片側)

※設置環境や使用する感知ラベル・タグの種類や向きによって変わることがあります。

従来の概念を覆す新しい形状の防犯ゲート「NS45」は、これまで防犯ゲートの導入が難しかったスペースの限られた小型店舗や、デザインを重視するアパレル店舗での防犯対策に新たな選択肢を提供します。

チェックポイントジャパンは、RF/RFID技術の強みと国内外の小売業様とのロス対策分野で培った経験を活かし、店舗のロス対策および業務効率化に貢献するソリューションを提供していきます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 高い検知性能と省スペースを実現!チェックポイントジャパン 小売業向け防犯ゲート「NS45」 appeared first on Dtimes.