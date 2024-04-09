日向坂46、大阪の音楽フェス「ジャイガ」出演決定 湘南乃風ら第2弾出演アーティスト7組発表
【モデルプレス＝2024/04/09】7月20日、21日に開催される音楽フェスティバル「OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL」に出演する第2弾アーティストが発表された。
【写真】日向坂46ら「ジャイガ」豪華出演者一覧
昨年、2日間で55000人を動員した音楽フェスティバル「ジャイガ」こと「OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL」が2024年も開催。3月28日には第1弾アーティストとして、imase、キタニタツヤ、Crossfaith、coldrain、サバシスター、THE ORAL CIGARETTES、This is LAST、Nothing's Carved In Stone、04 Limited Sazabys、FRUITS ZIPPER、MY FIRST STORY 、マルシィ、moon drop、yama、優里の出演が発表され、4月6日には「THE BONDS 2024 in Taiwan」に出演のsumika、Penthouse、緑黄色社会の3組の出演が決定した。
今回、第2弾アーティストとして、DAY1にねぐせ。、日向坂46、ヤングスキニー、DAY2に湘南乃風、BAND-MAID、マキシマム ザ ホルモン、ROTTENGRAFFTYの出演が発表された。（modelpress編集部）
＜DAY1＞
imase、キタニタツヤ、 サバシスター、This is LAST、ねぐせ。、日向坂46、FRUITS ZIPPER、Penthouse、マルシィ、moon drop、yama 、ヤングスキニー、優里、緑黄色社会
＜DAY2＞
Crossfaith、coldrain、THE ORAL CIGARETTES、sumika、湘南乃風、Nothing's Carved In Stone、BAND-MAID、04 Limited Sazabys、MY FIRST STORY、マキシマム ザ ホルモン、ROTTENGRAFFT
日時：2024年7月20日（土）・21日（日）OPEN 9:30／START 11:00
会場：大阪・舞洲スポーツアイランド 特設会場
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◆日向坂46・湘南乃風ら「ジャイガ」出演決定
昨年、2日間で55000人を動員した音楽フェスティバル「ジャイガ」こと「OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL」が2024年も開催。3月28日には第1弾アーティストとして、imase、キタニタツヤ、Crossfaith、coldrain、サバシスター、THE ORAL CIGARETTES、This is LAST、Nothing's Carved In Stone、04 Limited Sazabys、FRUITS ZIPPER、MY FIRST STORY 、マルシィ、moon drop、yama、優里の出演が発表され、4月6日には「THE BONDS 2024 in Taiwan」に出演のsumika、Penthouse、緑黄色社会の3組の出演が決定した。
◆出演アーティスト
＜DAY1＞
imase、キタニタツヤ、 サバシスター、This is LAST、ねぐせ。、日向坂46、FRUITS ZIPPER、Penthouse、マルシィ、moon drop、yama 、ヤングスキニー、優里、緑黄色社会
＜DAY2＞
Crossfaith、coldrain、THE ORAL CIGARETTES、sumika、湘南乃風、Nothing's Carved In Stone、BAND-MAID、04 Limited Sazabys、MY FIRST STORY、マキシマム ザ ホルモン、ROTTENGRAFFT
◆開催情報
日時：2024年7月20日（土）・21日（日）OPEN 9:30／START 11:00
会場：大阪・舞洲スポーツアイランド 特設会場
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