MONSTA XのI․M、10ヶ月ぶりのミニアルバム「Off The Beat」に自信“新曲はファンを誘惑するナンバー”

MONSTA XのI․Mが、新たな姿でファンとの再会を果たす。I․Mは3日午後6時、各音楽配信サイトを通じて3rdミニアルバム「Off The Beat」をリリース。本格的な活動に乗り出した。彼はタイトル曲「LURE」をはじめ、「Bust it」「X0」「Skyline」「MMI」「nbdy」といった収録曲を通じて自身のメッセージを表現した。新たな世界観を披露するとともに、“I․M流の音楽カラー”を確固たるものにする計画だ。そんな彼が、一問一答を通じてニューアルバムを紹介した。

I․M:もう10ヶ月なんて、時が経つのは早いですね。当時のように、今の気持ちも「OVERDRIVE」です。I․M:「LURE」は、言うなれば本格的にMONBEBE(MONSTAのファンの名称)を誘惑するプロジェクトです。魅惑的なナンバーで、「君を誘惑する!」という意味を込めています。この曲の全体的な流れの中でも一番好きな部分は、裏声パートとメロディーによって変化するギターラインです。これによって曲の雰囲気とムードがよく表現されていると感じるので、ぜひ聴いていただきたいです。I․M:タイトル曲を皮切りに、全6トラックを収録しました。様々な音楽ジャンルの要素を取り入れようという点を意識して、ファンの方々に喜んでもらえるような音楽を届けるために一生懸命作業しました。I․M:「Off The Beat」というアルバム名そのものがメッセージになっていると思います。「OVERDRIVE」よりは、もう少し自由な感じのムードになったかなと思います。I․M:「I.M On The Beat」にします。I․M:大きな目標はないです。これから一歩ずつ、さらに発展する自分のため進んでいこうと思います。一つお願いがあるとしたら、すべてのトラックが素晴らしいので、タイトル曲はもちろん全曲をゆっくり楽しんでいただきたいです。I․M:今年は面白いことがたくさん起きそうなので、一緒にいい思い出を作っていきましょう。