SHINee、6年ぶりとなる東京ドーム公演を収録したBlu-rayのコメンタリーティザー映像を公開！

2024年6月19日（水）に発売するSHINeeの6年ぶり5度目の東京ドーム公演「SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME」コメンタリーティザー映像が公開となった。本作品は15周年を記念して行われたアリーナツアー「SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]」の最終公演でSHINeeにとって約6年ぶり5度目となる東京ドーム公演の模様を収録。

ティザーが公開となったメンバーオフィシャルコメンタリーは、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 Blu-rayのDisc2のみに収録されており、メンバー自らが今回のツアー映像を見ながら想い出を振り返り、裏話も交えつつ演出や選曲などライブに対する想いを語っている。メンバー自身初めて見る映像に笑い合う姿や、ハードなパフォーマンス中にどんなことを考えているのか、さらにペンライトの光と皆さんの合唱で作り出される感動的な光景を見ながらメンバーはどんな想いを抱いているのかなど、赤裸々なエピソードやライブ映像とともに振り返ることができる、見どころ・聞きどころ満載のコメンタリーとなっている。UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤はオープニングステージをイメージした「SHINee FANLIGHT DISPLAY」がグッズとして付属するスペシャルな形態となっており、数量限定商品のため、確実に手に入れるには4月16日（火）までの予約がお勧めだ。またUNIVERSAL MUSIC STORE限定の早期予約特典：ブロマイド［ソロ写真・各1種／3枚セット］（全形態対象）も同日の終了となるので、早めにチェックを。

■商品概要

LIVE Blu-ray ＆ DVD「SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME」

2024年6月19日（水）発売



購入サイト



◯UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 Blu-ray

【Blu-ray2枚】＋【GOODS（SHINee FANLIGHT DISPLAY）】＋【PHOTOBOOK 100P】＋【PHOTOCARD】

※三方背ケース付スペシャルトレイ＆オリジナルブック仕様

サイズ：H320.5mm×W227.5mm×D26mm

価格：\16,500（税抜\15,000）/ D2XN-1068



[Blu-ray]

Disc1

SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME 2024/2/25



＜Opening＞

- VCR : Note -

Clue + Sherlock（Japanese Ver.）

Picasso

Stranger

君のせいで

Get The Treasure

Dream Girl（Japanese Ver.）

- MC -

Like It

Good Evening（Japanese Ver.）

HARD

- DANCER PERFORMANCE : Breaking News + Nothing To Lose -

Don't Call Me（Japanese Ver.）

Body Rhythm

JUICE

- MC -

Everybody

Lucifer

View

Downtown Baby

Dazzling Girl

- VCR : 1 of 1（Japanese Ver.）-

Replay -君は僕のeverything-

Love Like Oxygen

Your Number

- MC -

Keeping love again

Fire

Diamond Sky

LOVE



＜ENCORE＞

SUPERSTAR

Runaway

The Feeling

- MC -

Colors of the season

1000年、ずっとそばにいて…



[Disc2（特典映像）]

♦︎Documentary of SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]

・さいたまスーパーアリーナ（2023/9/30・10/1）

・大阪城ホール（2023/10/6・10/7）

・日本ガイシホール（2023/11/22・11/23）

・国立代々木競技場第一体育館（2023/11/28・11/29）

・東京ドーム（2024/2/24・2/25）



♦︎Member Official Commentary of SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]



♦︎MC Collection of SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]

・さいたまスーパーアリーナ（2023/9/30・10/1）

・大阪城ホール（2023/10/6・10/7）

・日本ガイシホール（2023/11/22・11/23）

・国立代々木競技場第一体育館（2023/11/28・11/29）

・東京ドーム（2024/2/24・2/25）



[GOODS]

SHINee FANLIGHT DISPLAY

サイズ：W210×H200×D110mm

材質：アクリル3mm

種類：1種

パーツ：背景×1/側面×2/土台×1/正面×2/中面仕切り×1/各メンバー×1

※実際の商品とは仕様や加工、サイズに若干の誤差が生じる場合がありますこと予めご了承ください。



[PHOTOBOOK]

SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME

LIVE PHOTO + OFFSHOT 100P



[PHOTOCARD]

UNIVERSAL MUSIC STORE限定オリジナル絵柄

全3セット（各メンバー1枚ずつ計3枚のセット×3種）よりランダム1セット



■関連リンク

SHINee 日本公式サイト