SHINee、6年ぶりとなる東京ドーム公演を収録したBlu-rayのコメンタリーティザー映像を公開！
本作品は15周年を記念して行われたアリーナツアー「SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]」の最終公演でSHINeeにとって約6年ぶり5度目となる東京ドーム公演の模様を収録。
UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤はオープニングステージをイメージした「SHINee FANLIGHT DISPLAY」がグッズとして付属するスペシャルな形態となっており、数量限定商品のため、確実に手に入れるには4月16日（火）までの予約がお勧めだ。
またUNIVERSAL MUSIC STORE限定の早期予約特典：ブロマイド［ソロ写真・各1種／3枚セット］（全形態対象）も同日の終了となるので、早めにチェックを。
SHINee -「SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME」Member Official Commentary Teaser Movie
■商品概要
LIVE Blu-ray ＆ DVD「SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME」
2024年6月19日（水）発売
購入サイト
◯UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 Blu-ray
【Blu-ray2枚】＋【GOODS（SHINee FANLIGHT DISPLAY）】＋【PHOTOBOOK 100P】＋【PHOTOCARD】
※三方背ケース付スペシャルトレイ＆オリジナルブック仕様
サイズ：H320.5mm×W227.5mm×D26mm
価格：\16,500（税抜\15,000）/ D2XN-1068
[Blu-ray]
Disc1
SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME 2024/2/25
＜Opening＞
- VCR : Note -
Clue + Sherlock（Japanese Ver.）
Picasso
Stranger
君のせいで
Get The Treasure
Dream Girl（Japanese Ver.）
- MC -
Like It
Good Evening（Japanese Ver.）
HARD
- DANCER PERFORMANCE : Breaking News + Nothing To Lose -
Don't Call Me（Japanese Ver.）
Body Rhythm
JUICE
- MC -
Everybody
Lucifer
View
Downtown Baby
Dazzling Girl
- VCR : 1 of 1（Japanese Ver.）-
Replay -君は僕のeverything-
Love Like Oxygen
Your Number
- MC -
Keeping love again
Fire
Diamond Sky
LOVE
＜ENCORE＞
SUPERSTAR
Runaway
The Feeling
- MC -
Colors of the season
1000年、ずっとそばにいて…
[Disc2（特典映像）]
♦︎Documentary of SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]
・さいたまスーパーアリーナ（2023/9/30・10/1）
・大阪城ホール（2023/10/6・10/7）
・日本ガイシホール（2023/11/22・11/23）
・国立代々木競技場第一体育館（2023/11/28・11/29）
・東京ドーム（2024/2/24・2/25）
♦︎Member Official Commentary of SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]
♦︎MC Collection of SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]
・さいたまスーパーアリーナ（2023/9/30・10/1）
・大阪城ホール（2023/10/6・10/7）
・日本ガイシホール（2023/11/22・11/23）
・国立代々木競技場第一体育館（2023/11/28・11/29）
・東京ドーム（2024/2/24・2/25）
[GOODS]
SHINee FANLIGHT DISPLAY
サイズ：W210×H200×D110mm
材質：アクリル3mm
種類：1種
パーツ：背景×1/側面×2/土台×1/正面×2/中面仕切り×1/各メンバー×1
※実際の商品とは仕様や加工、サイズに若干の誤差が生じる場合がありますこと予めご了承ください。
[PHOTOBOOK]
SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME
LIVE PHOTO + OFFSHOT 100P
[PHOTOCARD]
UNIVERSAL MUSIC STORE限定オリジナル絵柄
全3セット（各メンバー1枚ずつ計3枚のセット×3種）よりランダム1セット
■関連リンク
SHINee 日本公式サイト