7月20日、21日に大阪・舞洲スポーツアイランド特設会場で開催される音楽フェスティバル「ジャイガ」こと『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2024』の第2弾アーティストが発表された。今回発表されたのは、ねぐせ。、日向坂46、ヤングスキニー、湘南乃風、BAND-MAID、マキシマム ザ ホルモン、ROTTENGRAFFTYの7組。あわせて、各アーティストの出演日割りも公開された。

■『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2024』7月20日(土)・21日(日) 大阪・舞洲スポーツアイランド特設会場▼DAY1出演アーティスト・imase・キタニタツヤ・サバシスター・This is LAST・ねぐせ。・日向坂46・FRUITS ZIPPER・Penthouse・マルシィ・moon drop・yama・ヤングスキニー・優里・緑黄色社会 ほか▼DAY2出演アーティスト・Crossfaith・coldrain・THE ORAL CIGARETTES・sumika・湘南乃風・Nothing's Carved In Stone・BAND-MAID・04 Limited Sazabys・MY FIRST STORY・マキシマム ザ ホルモン・ROTTENGRAFFTY ほか