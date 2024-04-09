『ジャイガ』第2弾アーティスト発表 日向坂46、湘南乃風、マキシマム ザ ホルモンら7組追加
7月20日、21日に大阪・舞洲スポーツアイランド特設会場で開催される音楽フェスティバル「ジャイガ」こと『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2024』の第2弾アーティストが発表された。
【写真】『ジャイガ2024』出演アーティスト第1〜2弾一覧
今回発表されたのは、ねぐせ。、日向坂46、ヤングスキニー、湘南乃風、BAND-MAID、マキシマム ザ ホルモン、ROTTENGRAFFTYの7組。あわせて、各アーティストの出演日割りも公開された。
■『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2024』
7月20日（土）・21日（日） 大阪・舞洲スポーツアイランド特設会場
▼DAY1出演アーティスト
・imase
・キタニタツヤ
・サバシスター
・This is LAST
・ねぐせ。
・日向坂46
・FRUITS ZIPPER
・Penthouse
・マルシィ
・moon drop
・yama
・ヤングスキニー
・優里
・緑黄色社会 ほか
▼DAY2出演アーティスト
・Crossfaith
・coldrain
・THE ORAL CIGARETTES
・sumika
・湘南乃風
・Nothing's Carved In Stone
・BAND-MAID
・04 Limited Sazabys
・MY FIRST STORY
・マキシマム ザ ホルモン
・ROTTENGRAFFTY ほか
【写真】『ジャイガ2024』出演アーティスト第1〜2弾一覧
今回発表されたのは、ねぐせ。、日向坂46、ヤングスキニー、湘南乃風、BAND-MAID、マキシマム ザ ホルモン、ROTTENGRAFFTYの7組。あわせて、各アーティストの出演日割りも公開された。
7月20日（土）・21日（日） 大阪・舞洲スポーツアイランド特設会場
▼DAY1出演アーティスト
・imase
・キタニタツヤ
・サバシスター
・This is LAST
・ねぐせ。
・日向坂46
・FRUITS ZIPPER
・Penthouse
・マルシィ
・moon drop
・yama
・ヤングスキニー
・優里
・緑黄色社会 ほか
▼DAY2出演アーティスト
・Crossfaith
・coldrain
・THE ORAL CIGARETTES
・sumika
・湘南乃風
・Nothing's Carved In Stone
・BAND-MAID
・04 Limited Sazabys
・MY FIRST STORY
・マキシマム ザ ホルモン
・ROTTENGRAFFTY ほか